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مكة تتصدر ذبائح الأبقار المحلية والرياض في المستورد

9/26/2023 11:14:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الأبقار المحلي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال العام الماضي، بـ 51.662، في وقت تصدرت منطقة الرياض عدد الأبقار المستورد المذبوحة بـ 94.954، ولم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة خلال العام.
وبلغت عدد المواشي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئية والمياه والزراعة على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 2022، بجميع أنواعها 8.787.576 رأسا، بينما سجلت عدد المواشي "الماعز محلي " في المناطق 1.379.138، وسجل عدد الماعز المستورد المذبوح 976.579، بينما بلغ عدد الضأن المحلي المذبوح 4.084.414، والضأن المستورد المذبوح 1.573.636، والأبقار المحلية المذبوحة 102.528، والأبقار المستوردة 202.528، فيما بلغ عدد الإبل المحلي المذبوح 357.430، والإبل المستورد 112.323.
الأبقار المحلية المذبوحة بالمناطق
مكة المكرمة
51.662
عسير
16890
الشرقية
8211
القصيم
7522
نجران
7517
الباحة
5880
جازان
2926
الجوف
1224
تبوك
401
حائل
160
المدينة المنورة
135
الرياض
لم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة

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