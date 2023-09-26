مكة تتصدر ذبائح الأبقار المحلية والرياض في المستورد

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- Al Watan) تصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الأبقار المحلي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال العام الماضي، بـ 51.662، في وقت تصدرت منطقة الرياض عدد الأبقار المستورد المذبوحة بـ 94.954، ولم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة خلال العام.
وبلغت عدد المواشي المذبوحة تحت إشراف وزارة البيئية والمياه والزراعة على مستوى المناطق الإدارية في المملكة 2022، بجميع أنواعها 8.787.576 رأسا، بينما سجلت عدد المواشي "الماعز محلي " في المناطق 1.379.138، وسجل عدد الماعز المستورد المذبوح 976.579، بينما بلغ عدد الضأن المحلي المذبوح 4.084.414، والضأن المستورد المذبوح 1.573.636، والأبقار المحلية المذبوحة 102.528، والأبقار المستوردة 202.528، فيما بلغ عدد الإبل المحلي المذبوح 357.430، والإبل المستورد 112.323.
الأبقار المحلية المذبوحة بالمناطق
مكة المكرمة
51.662
عسير
16890
الشرقية
8211
القصيم
7522
نجران
7517
الباحة
5880
جازان
2926
الجوف
1224
تبوك
401
حائل
160
المدينة المنورة
135
الرياض
لم تسجل أي أبقار محلية مذبوحة
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