التعاون يستأنف تدريباته

التعاون يستأنف تدريباته
التاريخ
9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف التعاون تدريباته بعد الراحة التي منحها مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا، للاعبيه لمدة يوم واحد، وبدأ شاموسكا في الإعداد لمواجهة الحزم بعد غد، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.
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