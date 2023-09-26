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الاتحاد يفقد البنز 3 مباريات

9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت مصادر مدة غياب مهاجم الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف العميد، وذكرت أنه سيغيب عن 3 مباريات للنمور، بينما سيكون جاهزا قبل مواجهة الأهلي المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، في قمة الجولة التاسعة لدوري روشن.
وتعرض بنزيما لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل المباراة المرتقبة أمام الخلود أمس في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيغيب النجم الفرنسي عن صفوف الاتحاد في 3 مباريات أولها أمام الخلود، ثم مباراتي الفيحاء في الدوري وسباهان أصفهان الإيراني الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.

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