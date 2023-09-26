الاتحاد يفقد البنز 3 مباريات

(MENAFN
- Al Watan) حددت مصادر مدة غياب مهاجم الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف العميد، وذكرت أنه سيغيب عن 3 مباريات للنمور، بينما سيكون جاهزا قبل مواجهة الأهلي المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، في قمة الجولة التاسعة لدوري روشن.
وتعرض بنزيما لإصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى قبل المباراة المرتقبة أمام الخلود أمس في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وسيغيب النجم الفرنسي عن صفوف الاتحاد في 3 مباريات أولها أمام الخلود، ثم مباراتي الفيحاء في الدوري وسباهان أصفهان الإيراني الإثنين المقبل في دوري أبطال آسيا.
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