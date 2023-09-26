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الشباب فرصة خيسوس الأخيرة

9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب الهلاليون مصير مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، وطالبوا بسرعة تحرك إدارة النادي، حيال إقالة المدرب، بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها وصيف العالم منذ بداية الموسم، والتي كان آخرها عبور محطة الجبلين بصعوبة بالغة، في كأس الملك، والتعاقد مع مدرب جديد يستطيع إعادة هوية الزعيم الغائبة.
وبينت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن مواجهة الشباب الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين الفرصة الأخير للمدرب البرتغالي قبل اتخاذ القرار النهائي وتحديد مصيره.

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