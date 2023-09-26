الشباب فرصة خيسوس الأخيرة

(MENAFN
- Al Watan) يترقب الهلاليون مصير مدرب الزعيم، البرتغالي خورخي خيسوس، وطالبوا بسرعة تحرك إدارة النادي، حيال إقالة المدرب، بعد المستويات غير المقنعة التي قدمها وصيف العالم منذ بداية الموسم، والتي كان آخرها عبور محطة الجبلين بصعوبة بالغة، في كأس الملك، والتعاقد مع مدرب جديد يستطيع إعادة هوية الزعيم الغائبة.
وبينت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن مواجهة الشباب الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين الفرصة الأخير للمدرب البرتغالي قبل اتخاذ القرار النهائي وتحديد مصيره.
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