الانتصارات المتتالية تنهي خيبة البداية

(MENAFN
- Al Watan) واصل النصر سلسلة انتصاراته بجميع البطولات، مسجلا فوزه الثامن تواليا، بعد أن دك شباك أحد 5/ 1، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنذ خسارة العالمي أمام التعاون في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي صفر/2، حقق الفريق 5 انتصارات بالدوري على حساب الفتح والشباب والحزم والرائد والأهلي، وفوزين في دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني، قبل مواجهة الكأس الأخيرة.
معادلة روسو
عادل النصر سلسلة الانتصارات التي حققها مع المدرب الأرجنتيني أنخيل ميجيل روسو، خلال الفترة بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، حين فاز على الهلال والاتفاق والحزم والفتح وضمك والفيصلي والتعاون والطائي، قبل أن يسقط أمام الاتحاد.
وهي المرة الثالثة التي يتأهل فيها العالمي من بوابة أحد في الكأس، بعد نسختي 1982 في المدينة المنورة، و1988 بالرياض.
ورفع عدد انتصاراته على أحد في مختلف المسابقات إلى 19 فوزًا، مقابل 3 خسائر، و5 تعادلات.
خماسية ثالثة
واصل العالمي نتائجه الكبيرة مسجلًا الخماسية الثالثة هذا الموسم، بعد فوزه على الفتح 5/ صفر، والحزم 5/ 1 في الدوري.
وسجل النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو 32 هدفًا في آخر 8 مواجهات، كأقوى هجوم على مستوى الأندية السعودية.
- 8 انتصارات متتالية أنهت البداية السيئة
- خماسية أحد هي الثالثة للعالمي منذ بداية الموسم
- انتصارات العالمي تنوعت بين الدوري والكأس وأبطال آسيا
- 32 هدفًا سجلها فارس نجد في أخر 8 مباريات
- 19 انتصارًا للعالمي على أحد خلال تاريخهما
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