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الانتصارات المتتالية تنهي خيبة البداية

9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل النصر سلسلة انتصاراته بجميع البطولات، مسجلا فوزه الثامن تواليا، بعد أن دك شباك أحد 5/ 1، في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنذ خسارة العالمي أمام التعاون في الجولة الثانية لدوري روشن السعودي صفر/2، حقق الفريق 5 انتصارات بالدوري على حساب الفتح والشباب والحزم والرائد والأهلي، وفوزين في دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني، قبل مواجهة الكأس الأخيرة.
معادلة روسو
عادل النصر سلسلة الانتصارات التي حققها مع المدرب الأرجنتيني أنخيل ميجيل روسو، خلال الفترة بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، حين فاز على الهلال والاتفاق والحزم والفتح وضمك والفيصلي والتعاون والطائي، قبل أن يسقط أمام الاتحاد.
وهي المرة الثالثة التي يتأهل فيها العالمي من بوابة أحد في الكأس، بعد نسختي 1982 في المدينة المنورة، و1988 بالرياض.
ورفع عدد انتصاراته على أحد في مختلف المسابقات إلى 19 فوزًا، مقابل 3 خسائر، و5 تعادلات.
خماسية ثالثة
واصل العالمي نتائجه الكبيرة مسجلًا الخماسية الثالثة هذا الموسم، بعد فوزه على الفتح 5/ صفر، والحزم 5/ 1 في الدوري.
وسجل النصر تحت قيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو 32 هدفًا في آخر 8 مواجهات، كأقوى هجوم على مستوى الأندية السعودية.
- 8 انتصارات متتالية أنهت البداية السيئة
- خماسية أحد هي الثالثة للعالمي منذ بداية الموسم
- انتصارات العالمي تنوعت بين الدوري والكأس وأبطال آسيا
- 32 هدفًا سجلها فارس نجد في أخر 8 مباريات
- 19 انتصارًا للعالمي على أحد خلال تاريخهما

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