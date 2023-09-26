سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93
التاريخ
9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 عدد من البرلمانيين والمسؤولين التشيليين، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى تشيلي، اضافة الى بعض الاكاديميين والإعلاميين ورجال الاعمال. وتضمن الحفل اقامة عدد من الفعاليات التي تعكس تراث وثقافة المملكة بمشاركة الحضور، كما تم تقديم بعض العروض للتعريف بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في كافة المجالات.
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