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سفارة السعودية في تشيلي تحتفل باليوم الوطني الـ93

9/26/2023 11:14:02 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم في الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني السعودي 93‬⁩ عدد من البرلمانيين والمسؤولين التشيليين، وأصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى تشيلي، اضافة الى بعض الاكاديميين والإعلاميين ورجال الاعمال. وتضمن الحفل اقامة عدد من الفعاليات التي تعكس تراث وثقافة المملكة بمشاركة الحضور، كما تم تقديم بعض العروض للتعريف بما تشهده المملكة من نهضة وتطور في كافة المجالات.

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