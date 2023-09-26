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كوريا الجنوبية تستعرض أسلحتها القوية

9/26/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت كوريا الجنوبية آلاف القوات، ومجموعة من الأسلحة القادرة على ضرب كوريا الشمالية عبر عاصمتها كجزء من أكبر احتفال بيوم القوات المسلحة منذ 10 سنوات، حيث تعهد رئيسها ببناء جيش أقوى، لإحباط أي استفزاز من قِبل الشمال.
وتتزايد المخاوف من أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على مساعدة روسية في توسيع ترسانتها النووية مقابل تزويد موسكو بأسلحة تقليدية، استنفدتها حربها مع أوكرانيا.
وقال الرئيس يون سوك يول للجنود المبتهجين في نهاية الحفل، الذي أقيم في ساحة بوسط سيول: ((بعد النظر إلى مسيرتكم المهيبة اليوم، أعتقد أن شعبنا سيثق بكم، ويثق في أمننا القومي)).
شوارع سول
في وقت سابق، وزعت كوريا الجنوبية الدبابات وأنظمة المدفعية والطائرات دون طيار والصواريخ البالستية القوية القادرة على ضرب كوريا الشمالية في شوارع سول، وتبعها نحو 4000 جندي كوري جنوبي يحملون بنادق أو أعلام، يرافقهم نحو 300 جندي أمريكي، في أول عرض عسكري من نوعه منذ 2013.
وبينما كان الجنود وأسلحتهم يمرون، لوح الرئيس يون وصفق. ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سعى جاهدا لتعزيز القدرة الدفاعية لكوريا الجنوبية، مع توسيع التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة، ردا على الترسانة النووية المتقدمة لكوريا الشمالية.
التقنيات الروسية
لكن التعقيد في جهود سيول وواشنطن، للحد من الطموحات النووية لكوريا الشمالية، أحدث مساعي كوريا الشمالية لتعميق التعاون العسكري مع روسيا. ففي وقت سابق من هذا الشهر، سافر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى منطقة أقصى شرق روسيا، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وزيارة المواقع العسكرية الرئيسية.
ويقال إن كوريا الشمالية ترغب في الحصول على التقنيات الروسية، لمساعدتها في تطوير أقمار التجسس والغواصات النووية والصواريخ القوية بعيدة المدى. ومثل هذه الأسلحة من شأنها أن تشكل تهديدا أمنيا كبيرا لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
جيش قوي
وفي الاحتفال الرسمي بيوم القوات المسلحة، قال يون إنه سيسعى جاهدا لبناء ((جيش قوي يغرس الخوف في العدو)).
وأضاف: ((استنادا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة، وموقف الاستعداد القوي، سوف ينتقم جيشنا على الفور ضد أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية. إذا استخدمت كوريا الشمالية الأسلحة النووية، فسيتم إنهاء نظامها من خلال رد فعل ساحق من التحالف الكوري الجنوبي والولايات المتحدة)).
واستقطب هذا الحفل نحو 6700 جندي و200 قطعة سلاح، وهو الأكبر من نوعه منذ 2013، وفقا لمسؤولين كوريين جنوبيين.
ولم يذكر يون العلاقات الكورية الشمالية - الروسية في أي من خطابيه، ولكن في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قال إن كوريا الجنوبية ((لن تقف مكتوفة الأيدي)) إذا وافقت كوريا الشمالية وروسيا على صفقات الأسلحة هذه، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تحظر جميع تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية.

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