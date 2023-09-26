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الوسطى تشكو الفواتير والغربية تعاني انقطاع التيار

9/26/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت المنطقة الغربية شكاوى المستهلكين لانقطاع الخدمة الكهربائية العام الماضي، بإجمالي 798 شكوى بـ48%، وحلت الوسطى ثانيا، بإجمالي 431 شكوى بـ26%، بينما جاءت المنطقة الوسطى الأولى في شكاوى المستهلكين بإجمالي 3156 شكوى، والغربية ثانيا، بإجمالي 978 شكوى بـ27%.
وسيطر انقطاع الخدمة الكهربائية على منطقة جازان، والتي تشكل هاجسا يؤرق الأهالي خاصة في فصل الصيف وموسم الأمطار، إذ تصدرت المنطقة معدل عدد مرات انقطاع الخدمة الكهربائية العام الماضي بـ3.32%، وتشكل 5 أنواع شكاوى المستهلكين ممثلة في: انقطاع الخدمة، والفواتير، وتوصيل الخدمة الكهربائية، وإزاحة الأعمدة، وشكاوى أخرى.
شكاوى المستهلكين
كشف تقرير هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعام الماضي، ارتفاع مؤشر معدل شكاوى المستهلكين في معدل تكرار الشكاوى، حيث بلغ 5.54% مقابل 4.93%، وانخفاض المعدل العام لانقطاع الخدمة الكهربائية للمستهلكين، حيث بلغ 1.39% مقابل 2.06% في عام 2021، وارتفاع المعدل العام لشكاوى الفواتير 2.19% مقارنة بعام 2021 والتي بلغت 2%، وبلغ إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة للهيئة 9256 شكوى، وإجمالي طلبات إيصال الخدمة الكهربائية 164.4 ألف طلب، وبلغ إجمالي الطلبات المنفذة 163.6 ألف طلب بـ99.5%.
42% الوسطى
تصدرت المنطقة الوسطى شكاوى المستهلكين الواردة لـ5 أنواع شكاوى، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 3156 شكوى، وحلت الغربية ثانيا بـ3112 شكوى، والجنوبية ثالثا بـ1520 شكوى، والشرقية رابعا بـ1468 شكوى.
انقطاع الخدمة
تصدرت المنطقة الغربية شكاوى المستهلكين لانقطاع الخدمة، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 798 شكوى بـ48%، وحلت الوسطى ثانيا، بإجمالي 431 شكوى بـ26%، والجنوبية ثالثا، بإجمالي 258 شكوى بـ15%، والشرقية رابعا، بإجمالي 184 شكوى بـ11%.
شكاوى الفواتير
تصدرت المنطقة الوسطى شكاوى المستهلكين للفواتير، حيث بلغ إجمالي الشكاوى 1534 شكوى بـ42%، والغربية ثانيا، بإجمالي 978 شكوى بـ27%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 619 شكوى بـ17%، والجنوبية رابعا، بإجمالي 499 شكوى بـ14%.
انقطاعات وشكاوى
9256 شكاوى المستهلكين الواردة
5 أنواع لشكاوى المستهلكين
%6 ارتفاع شكاوى المستهلكين
%2.19 ارتفاع شكاوى الفواتير
164.4 ألفا طلبات إيصال الخدمة الكهربائية
4 سلبيات للانقطاعات المتكررة بجازان
الأكثر انقطاعا للخدمة الكهربائية:
جازان: 3.32%
عسير: 3.15%
الحدود الشمالية: 3.01%
ضواحي الرياض: 2.80%
حائل: 2.72%
أكثر أنواع شكاوى المستهلكين:
الفواتير: 39%
أخرى: 20%
توصيل الخدمة: 19%
انقطاع الخدمة: 18%
إزاحة الأعمدة: 4%
الأكثر شكاوى لانقطاع الخدمة:
الغربية: 48%
الوسطى: 26%
الجنوبية: 15%
الشرقية: 11%
شكاوى الفواتير:
الوسطى: 42%
الغربية: 27%
الشرقية: 17%
الجنوبية: 14%

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