راعي المعروف ينقذ العميد

(MENAFN
- Al Watan) قاد حارس مرمى الاتحاد، عبدالله المعيوف ناديه إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح من أصل 10 نفذها لاعبو الخلود مقابل 3 أهدرها نجوم الاتحاد، ليكسب الاتحاد المواجهة الصعبة التي جمعته بمضيفه على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب دور الـ32 للبطولة، 8 /7، بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل للعميد مدافع الخلود روبرتو دياز كوريا فيلهو بالخطأ في مرماه ((18))، وللخلود ماريانو فازكيز ((40)).
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية أقصى الفيصلي ضيفه الطائي بتغلبه عليه 2 /صفر، سجل للعنابي أرنولد جاريتا ((55))، وجوي لانس ميكلس ((87)).
MENAFN26092023000089011017ID1107148223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.