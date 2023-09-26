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راعي المعروف ينقذ العميد

9/26/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد حارس مرمى الاتحاد، عبدالله المعيوف ناديه إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيح من أصل 10 نفذها لاعبو الخلود مقابل 3 أهدرها نجوم الاتحاد، ليكسب الاتحاد المواجهة الصعبة التي جمعته بمضيفه على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب دور الـ32 للبطولة، 8 /7، بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 1 /1، في الوقتين الأصلي والإضافي، سجل للعميد مدافع الخلود روبرتو دياز كوريا فيلهو بالخطأ في مرماه ((18))، وللخلود ماريانو فازكيز ((40)).
وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية أقصى الفيصلي ضيفه الطائي بتغلبه عليه 2 /صفر، سجل للعنابي أرنولد جاريتا ((55))، وجوي لانس ميكلس ((87)).

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