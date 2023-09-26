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انفجار يقتل 20 شخصا مع فرار سكان ناغورنو كاراباخ

9/26/2023 11:14:01 PM
(MENAFN- Al Watan) قتل انفجار في محطة وقود مزدحمة في ناغورنو كاراباخ مع اندفاع آلاف الأشخاص للفرار إلى أرمينيا، ما لا يقل عن 20 شخصًا وأصيب ما يقرب من 300 آخرين. وقالت حكومة أرمينيا إن أكثر من 13500 شخص –أي حوالي 12% من سكان المنطقة – فروا عبر الحدود منذ أن هزمت أذربيجان الانفصاليين الذين حكموا المنطقة الانفصالية منذ حوالي 30 عامًا في عملية عسكرية سريعة الأسبوع الماضي. وسارع سكان ناغورنو كاراباخ إلى الفرار بمجرد أن رفعت أذربيجان الحصار الذي دام 10 أشهر على الطريق الوحيد في المنطقة إلى أرمينيا. وقد تسبب هذا الحصار في نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وفي حين تعهدت أذربيجان باحترام حقوق الأرمن، إلا أن العديد من السكان يخشون الانتقام.
عمليات الإنقاذ
وقالت وزارة الصحة الأرمينية إن طائرة هليكوبتر نقلت بعض ضحايا الانفجار إلى أرمينيا، ومن المتوقع إجراء المزيد من الرحلات الجوية. وبحسب ما ورد كانت قوة حفظ السلام الروسية في ناغورنو كاراباخ تنقل الضحايا إلى أرمينيا بطائرة هليكوبتر.
ووقع الانفجار بينما كان الناس يصطفون لملء سياراتهم في محطة وقود خارج ستيباناكيرت، عاصمة المنطقة، وقالت إدارة الصحة التابعة للحكومة الانفصالية إنه تم العثور على 13 جثة وتوفي سبعة أشخاص متأثرين بجراحهم جراء الانفجار. وتم نقل 290 شخصًا آخرين إلى المستشفى، وما زال العشرات منهم في حالة خطيرة.
ولا يزال سبب الانفجار غير واضح، لكن المساعد الرئاسي في ناغورنو كاراباخ ديفيد بابايان قال إن المعلومات الأولية تشير إلى أن التخريب غير مرجح.
وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف على موقع X، تويتر سابقًا، إن المستشفيات في أذربيجان مستعدة لعلاج الضحايا، وأضاف أن أذربيجان أرسلت أدوية لعلاج الحروق ومساعدات إنسانية أخرى.
وقالت أذربيجان أيضًا إنه تم إرسال 30 طنًا متريًا (33 طنًا أمريكيًا) من البنزين و34 طنًا متريًا (37 طنًا أمريكيًا) من وقود الديزل إلى المنطقة.
هجوم خاطف
وهزم الجيش الأذربيجاني القوات الأرمينية في هجوم خاطف استمر 24 ساعة الأسبوع الماضي، مما أجبر السلطات الانفصالية على الموافقة على إلقاء الأسلحة وبدء محادثات حول ((إعادة دمج)) ناغورنو كاراباخ في أذربيجان.
وكان هناك نقص في البنزين في ستيباناكيرت منذ أشهر، ويزيد الانفجار من القلق بشأن ما إذا كان السكان سيتمكنون من القيادة لمسافة 35 كيلومترًا (22 ميلًا) إلى الحدود.
واكتظت شوارع ستيباناكيرت بالسيارات المحملة بأحمال كبيرة على أسطحها، ووقف السكان أو استلقوا على الأرصفة بجوار أكوام الأمتعة.
وطلبت سلطات ناجورنو كاراباخ من السكان تأجيل المغادرة من أجل إبقاء الطريق مفتوحًا لخدمات الطوارئ، وقالت إنه سيتم توفير الحافلات لأولئك الذين يريدون المغادرة.

ناغورنو كاراباخ
كانت منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل أذربيجان في عهد الاتحاد السوفييتي
نمت المشاعر الانفصالية في سنوات احتضار الاتحاد السوفييتي ثم اندلعت الحرب
أصبحت ناغورنو كاراباخ تحت سيطرة القوات العرقية الأرمينية، بدعم من الجيش الأرميني، في القتال الانفصالي الذي انتهى عام 1994.
خلال الحرب في عام 2020، استولت أذربيجان على أجزاء من ناغورنو كاراباخ إلى جانب الأراضي المحيطة بها والتي فقدت السيطرة عليها خلال الحرب.
بموجب الهدنة التي أنهت القتال عام 2020، نشرت روسيا قوة لحفظ السلام قوامها حوالي 2000 جندي في المنطقة.

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