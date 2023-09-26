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سفير في فلسطين والموقف ثابت

9/26/2023 11:14:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدى دولة فلسطين قنصلا عاما في مدينة القدس، وذلك خلال استقبال الرئيس عباس الوفد السعودي الذي يزور الضفة الغربية برئاسته. وتُعد هذه أول زيارة لوفد سعودي إلى الأراضي الفلسطينية منذ تعيين السديري سفيرا في أغسطس الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس استقبل السديري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ورحب به، مشيدا بـ((زيارته المهمة)) إلى فلسطين.
من جهته، أكد السديري أن المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأن لديها اهتماما كبيرا بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية، وذلك خلال كلمته للصحفيين مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
لحظة تاريخية
ذكر وزير الخارجية الفلسطيني أن العلاقات مع السعودية تمر بلحظة تاريخية، مرحبا باستقبال السفير السعودي، وهي خطوة تعكس قوة الروابط بين البلدين.
بدوره، أكد المستشار السياسي لوزارة الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، أن اللقاءات السعودية - الفلسطينية لم تنقطع، معربا عن ثقته في الدور السعودي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
في وقت سابق، وصل وفد سعودي، برئاسة السديري، إلى الضفة الغربية المحتلة. وقال السفير السديري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ((إكس)) (تويتر سابقا): ((من دولة فلسطين الحبيبة، أرض كنعان، أجمل التحيات مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد)).
تعزيز العلاقات
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بزيارة السفير السعودي، وعدّتها ((محطة تاريخية مهمة)) لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
وقالت الوزارة: ((من جديد تثمن الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان)).
وقال السفير السديري: ((هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين)).
وأضاف أن هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات، وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، قائلا: ((نتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات، وأن تكون كما كانت، وأفضل)).
صمود وتضحيات
عبر السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين، ووجوده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهوده، لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. كما أكد مواقف المملكة التاريخية الأخوية الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا لمرجعيات السلام الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وفي نهاية اللقاء، تمنى الوزير المالكي للسفير السديري النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدا استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين بكل قطاعاتها للمساعدة في توفير كل ما يلزم لتسهيل مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.
حضر اللقاء مساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبوالرب، ورئيسة المراسم السفيرة عبير الرمحي، ومسؤول وحدة الإعلام إيهاب عمر، وسكرتير ثالث زينة المصري من مكتب الوزير.
السفير
سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، نسخةً من أوراق اعتماده، سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) لدى فلسطين قنصلا عاما بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر سفارة دولة فلسطين بالأردن 12 أغسطس الماضي، ليكون بذلك أول سفير سعودي يعين لدى فلسطين.

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