لاعبة برازيلية تصنع التاريخ في كرة الصالات الكويتية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – بعد تحقيقها لإنجازات كبيرة في مسيرتها الرياضيّة، برزت إيزابيلي ماريا جوستينو دي سوزا، البالغة من العمر 23 عامًا فقط، في تجربتها الأولى خارج البرازيل، حيث تميّزت اللاعبة الشابة بمهاراتها كجناح في فريق كرة الصالات الكويتي“التّضامن”، وساهمت بشكل كبير في تحقيق إنجاز غير مسبوق للفريق، بتأهُّلِه للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي الدوري الوطني. (في الصورة أعلاه، إيزابيل تلعب لصالح“التضامن”).

إيزابيلي: هدّافة في الكويت.

لم تسهم إيزابيلي في تحقيق لقب الوصيف لفريقها فحسب، بل تألّقت أيضًا كأفضل هدّافة برصيد 14 هدفًا لصالح“التضامن”، الذي انضمّت إليه بعد تلقّيها لرسالة عبر الإنستغرام من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني، قدّم لها من خلالها عرضاً للمشاركة في الفريق لمدة أربعة أشهر.

كانت قد جاءت هذه الدعوة في أكتوبر/تشرين الأوّل من العام 2022، وبعد شهر واحد انتقلت إيزابيلي إلى الكويت، لذا لم يسمح لها ضيق الوقت بتعلم اللغة الجديدة. تعبّر عن هذا التحدّي قائلةً:“كنت أستطيع التحدّث الإنجليزية بشكل مبتدئ جدًا، لذلك في البداية استخدمت الكثير من الإيماءات و مترجم“غوغل” للتحدثِ مع اللّاعبات والمدرّب. لكن و بمرور الوقت، تعلَّمت كيفية التواصل بشكل أفضل، كما تعلَّمتُ بعض الكلمات باللغة العربية وعلَّمتُهم بالمقابل بعضها بالبرتغالية”.

عند وصولها إلى البلد العربي، قامت اللاعبة بالتدرُّب لمدة أسبوع كامل، وفي الأسبوع التالي من نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت بالمشاركة في الدوري الوطني، حيث كانت المباريات ضد فرق أخرى في البلاد تقام يوم السبت. تتذكر اللاعبة البرازيلية أنها اندهشت كثيرًا من أسلوب زميلاتها الكويتيات في اللّعب، حيث لاحظت اختلافًا بينه و بين ما اعتادت عليه في البرازيل.

في هذا الإطار تقول:“إنّ كرة القدم بالنسبة لي هي حياتي، بينما تُعتبر هوايةً بالنسبة لهن، إذ عادةً ما تعمل هنا اللاعبات خلال النهار و تتدرّبن في المساء. و يتم تدريبهنّ استعدادًا للمشاركة في الدوري بضعة أيامٍ فقط قبل بدايته. كما أنّه ليس هناك الكثير من التكتيكات في اللعب، بينما لدينا في البرازيل العديد منها، علاوةً على روح المنافسة التي نمتلكُها والرغبة في الفوز بالكرة. أمرٌ آخر شائعٌ جدًا هنا وهو أن تنتقل اللاعبات من فريق لآخر، حتى أثناء موسم الدوري”. أشارت إيزابيلي أيضاً إلى أنّه بجانبها، كانت هناك لاعبة أجنبية واحدة فقط في الفريق، وهي لاعبة أوكرانية تعيش في الكويت منذ عدة سنوات.

رحلة بحرية مع الصديقات في البلد العربي.

في انتظار اللاعبة الشابة، كانت هناك مفاجآت أخرى متعلّقة بالثقافة والمأكولات المحلية. إذ و قبل وصولها إلى الكويت، كانت البرازيلية تتوقع أن تكون العلاقة مع اللاعبات الكويتيات أكثر انغلاقًا و بُعداً، ولكنها دُهِشَت للغاية بالاستقبال الحارّ الذي حظيت به. وفيما يتعلق بتلك التجربة، قالت:“كل يوم كانت إحدى اللاعبات تعرض علي أن ترافقني وتأخذني في جولة لاستكشاف المدينة. ممّا جعلني أشعر بأنني في بيتي مع الفريق. الناس في هذا البلد مضيافون ودودون جداً”.

خلال الأشهر الأربعة التي عاشتها البرازيلية في الكويت، كان روتين حياتها متلخِّصاً في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، قضاء الوقت مع زميلاتها في فترة ما بعد الظهر، و التدريبات المكثّفة في المساء. أمّا في المطاعم، كانت هناك أحيانًا شكوك حول إمكانية تناولها لبعض الأطعمة المقدمة. وضّحت إيزابيلي هذه النّقطة قائلةً:“الطعام هنا مختلف جدًا عن الطعام في البرازيل، فهو يحتوي على مزيد من الفلفل مما أنا معتادة عليه. و طعم الأرز والفاصوليا، على سبيل المثال، مختلف تمامًا. و نظرًا لأنني عشت في فندق، فلطالما انتهى بي الأمر بتناول الكثير من الخبز المحلّي”.

انتهت التجربة الدولية في فبراير من هذا العام، ولكن الدروس التي حصدتها اللاعبة من هذه التجربة ما زالت تؤتي ثمارها. عائدةً إلى فريقها باراتيرو هافان، في بروسكي/سانتا كاتارينا، تقول إيزابيلي إنها شعرت بالإنجاز بعد الفوز بلقب تاريخي، واليوم ترى نفسها كلاعبة أكثر اكتمالًا و مهارةً.

الشغف بكرة القدم

بدأ شغف إيزابيلي بكرة القدم منذ نعومة أظافرها و هي اليوم تلعب كلاعبة محترفة لأكثر من خمس سنوات. تعليقاً على هذا أفادت:“لقد ورثت شغفي بالكرة من والدي الذي لطالما لعب بمهارة كبيرة، ولكنه لم يحظ بدعم آبائه ليصبح لاعبًا محترفًا. لذا عندما بدأت في الاهتمام بالرياضة، دعمَني وساعَدني في تحقيق حلمي بأن أصبح لاعبةً محترفة.”

إيزابيلي في قميص باراتيرو هافان لكرة الصالات.

كانت إيزابيلي التي وُلِدَت في موسورو، ريو غراندي دو نورتي، ونشأت في شاطئ منيبو في مدينة إيكابوي، في ولاية سيارا، تلعب كرة القدم على الشاطئ مع شقيقيها و ذلك في سن السابعة. وعندما بلغت العاشرة، بدأت في المشاركة في بطولات مدرسية.

و قبل أن تبلغ سن الثامنة عشرة بوقتٍ قصير، أجرت اختبارًا وتم قبولها في فريق”Leoas da Serra” في مدينة لاجيس/ ولاية سانتا كاتارينا. بعيدًا عن عائلتها، قضت إيزابيلي عامين في الفريق البرازيلي، حيث ساهمت في تحقيق بطولات مهمة مثل كأس الليبرتادوريس لأمريكا في عام 2018 وكأس العالم للأندية وكأس البرازيل في عام 2019. وفي عام 2018، شاركت أيضًا مع المنتخب البرازيلي دون العشرين واحتفلت بفوزها ببطولة كأس أمريكا الجنوبية.

بين عامي 2021 و 2022، لعبت إيزابيلي بقميص فريق باراتيرو هافان لكرة الصالات/بروسكي، ثمّ شاركت مع الفريق العربي من 12 نوفمبر حتى 12 فبراير، و مع نهاية المدّة المحدّدة في فبراير من العام 2023، عادت للعب في باراتيرو حاملةً في جعبتها إنجازاً قيّماً تفتخرُ به في مسيرتها الرياضية.

تقرير لريبيكا فيتوري/ خاصّ بوكالة الأنباء العربية البرازيلية.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

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