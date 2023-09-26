هنادي الصالح أجيليتي ساهمت بدعم لـ 1147 طالبا وطالبة

المهارات الرقمية من أساسيات وظائف المستقبل.. ونفخر بتقديم الدعم وتعزيز القدرات الرقمية للطلبة

تتعاون أكاديمية CODED - أول أكاديمية برمجة في الشرق الأوسط ومقرها في الكويت، مع أجيليتي وغيرها من الشركات المحلية المعروفة لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج «الكويت تبرمج 2023»، والخاص بالتدريب المجاني على أساسيات ولغات البرمجة الحديثة لأكثر من 1100 طالب وطالبة بمراحل الدراسة الثانوية.تهدف مبادرة «الكويت تبرمج 2023» والمخصصة لطلبة المرحلة الثانوية والتي دخلت الآن عامها الثالث، إلى توفير المهارات الرقمية الأساسية التي تحتاج اليها القوى العاملة المستقبلية في البلاد من أجل بناء اقتصاد ناجح قائم على المعرفة والابتكار.وقد ركزت الدورة هذا العام على 4 مجالات معرفية متميزة وهي: تطوير مواقع الويب، برمجة البايثون، تطوير ألعاب الفيديو، وتطوير تطبيقات Flutter.وقد تم تقسيم البرنامج التدريبي إلى 3 مجموعات رئيسية استقبلت أكثر من 1147 طالبا، 565 فتى و482 فتاة.وجديد هذا العام وبهدف زيادة مشاركة الفتيات، أطلقت CODED، برنامج «رائدات التقنية» الذي أضاف 102 مشاركة خضعن لتدريب مكثف في مجالات مختلفة، بما في ذلك: تصميم واجهة المستخدم (UI UX) وتصميم واجهة لموقع ويب أو تطبيق للهاتف المحمول، وورشة عمل للشركات الناشئة للتدريس حول ريادة الأعمال، والمرأة في مجال التكنولوجيا.وخلال فعاليات حفل التخرج، قدمت أجيليتي جائزة أفضل مبرمجة للمتدربة المتميزة جنان فيصل، التي طورت تطبيقا باستخدام لغة بايثون يساعد مستخدميه في العثور على الوجهات أثناء رحلاتهم والذي عززته بميزة التعرف إلى الأوامر الصوتية ليكون سهل الاستخدام.وبالمناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح: «تهانينا لجميع المشاركين في برنامج الكويت تبرمج لهذا العام. لقد أصبحت المهارات الرقمية من أساسيات وظائف المستقبل، ونحن فخورون بتقديم الدعم وتعزيز القدرات الرقمية لـ 1147 شابا ما يقارب الـ 50% منهم من الفتيات. أجيليتي ملتزمة بخلق الفرص لشبابنا لتحقيق النجاح، حيث ساعدت شراكتنا مع CODED في تدريب نحو 1500 شاب وشابة منذ عام 2022».