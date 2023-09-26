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طلبات براءات الاختراع في الكويت تضاعفت مرتين

9/26/2023 11:02:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
شهدت طلبات براءات الاختراع في الكويت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ شهدت معدلات زيادة بلغت نحو 200%، ما يعني أنها تضاعفت مرتين.
وتفصيليا، أظهرت بيانات رسمية أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع، تلقت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 نحو 397 طلب براءة اختراع بزيادة 263 طلبا قياسا إلى عدد الطلبات التي تلقتها الجهات المعنية في الوزارة خلال الفترة المماثلة من 2022.
وكشفت البيانات أن الطلبات شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، إذ شهد شهر يناير 2023 نحو 56 طلبا مقارنة بطلب واحد في الشهر المماثل من العام السابق، أما شهر فبراير فشهد 55 طلب براءة اختراع مقارنة مع طلب واحد في الشهر المماثل من 2022، بينما شهد شهر مارس 2023 نحو 56 طلبا مقارنة مع 6 طلبات في ذات الشهر العام الماضي، بينما شهد شهر أبريل من العام الحالي 62 طلبا مقارنة مع 4 طلبات عن ذات الشهر العام الماضي، وشهد شهر مايو المنصرم 64 طلبا مقارنة مع 58 طلبا عن الشهر ذاته من 2022، وشهد شهر يونيو المنصرم 104 طلبا مقارنة مع 62 طلبا عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وشهدت منح ونشر براءات الاختراع خلال النصف الأول من 2023 تراجعا ملحوظا بنحو 42% وبواقع 10 عمليات، إذ بلغ عدد العمليات التي تمت 14 عملية بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 24 عملية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022.
وشهدت وزارة التجارة نحو 67 عملية فحص لبراءات الاختراع خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بتراجع ملحوظ مقارنة مع عدد العمليات التي تمت عن ذات الفترة من 2022 والتي بلغت حينها نحو 201 عملية.
وارتفع عدد معاملات تجديد براءات الاختراع بنحو 106% خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 إذ زادت بواقع 1646 معاملة لتبلغ 3196 عملية تجديد براءات اختراع، مقارنة مع 1550 معاملة تمت خلال النصف الأول من 2022.
وفي سياق آخر، سجل شهر مارس الماضي أعلى معدل لمعاملات براءات الاختراع خلال النصف الأول من العام إذ استحوذ وحده على 32% من المعاملات بواقع 1175 معاملة مختلفة، يليه شهر أبريل ثانيا بنحو 971 معاملة، وشهر فبراير ثالثا بنحو 731 معاملة، ثم شهر يونيو رابعا بـ 308 معاملات، وشهر مايو خامسا بـ 251 معاملة، وشهر يناير سادسا بـ 238 معاملة.
وتعمل إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة، على تبسيط إجراءات تسجيل وتوثيق العلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بهدف تنشيط الحركة التجارية والمناقشة ودعم أنشطة البحث والتطوير والترسيم التقني.
وتختص الإدارة بمنح شهادة تسجيل العلامة التجارية وتجديدها وتعديلها وإلغاءها، وتنفيذ إجراءات طلبات المعارضة في العلامة التجارية ورفض العلامات التجارية المتشابهة واتخاذ قرار بشأنها، وتوثيق براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ونشرها وفق ما يقتضيه القانون، والإشراف والتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة بشأن متابعة تطبيق أحكام نظام براءة الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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