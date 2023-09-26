المالية المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة

جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين لا تخزن في أنظمة الوزارة

قدمت وزارة المالية تحديثا في شأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تعرضت لها يوم الاثنين الماضي وأصابت أحد انظمه الوزارة.وقالت وزارة المالية، في بيان، إنه منذ اليوم الأول للهجمة السيبرانية التي تعرضت لها تم عزل أنظمة وزارة المالية عن بقية أنظمة الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بتشكيل فريق فني مكون من عدة جهات برئاسة المركز الوطني للأمن السيبراني، وبالاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم المعلوماتية، وهي تتبع إطار عمل صارما ومنهجيا للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية التي تمت في 18 سبتمبر 2023 ولمتابعة كل ما يستجد وكل ما يتعلق بهذا الهجوم السيبراني والتعامل معه بكل مهنية.وأكدت وزارة المالية أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.وأشادت الوزارة بالجهود الوطنية للفريق الفني والعاملين في وزارة المالية الذين واصلوا العمل منذ الساعات الأولى للهجمة السيبرانية على مدار الساعة حتى الوقت الحالي.وحثت وزارة المالية المهتمين بأخذ أخبارها من حساباتها الرسمية ومن مصادر موثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.