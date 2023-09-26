معرض عالم السيارات دشن فعالياته في أرض المعارض



عبدالرحمن ساجر: 28 علامة تجارية للسيارات توفر أحدث الطرازات خلال المعرض

توفير خيارات التمويل والتأمين من خلال 5 بنوك محلية و3 شركات تأمين 18 شركة متخصصة في خدمات السيارات وإكسسواراتها مشاركة في الفعاليات

دشن معرض عالم السيارات فعالياته صباح أمس على أرض معرض الكويت الدولي بمنطقة مشرف، بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب بالإنابة، مشعل السبيعي، إذ شهدت النسخة الجديدة من المعرض إقبالا ملحوظا سواء من قبل الشركات والجهات المشاركة، أو جمهور العملاء وسط حضور واسع من الشخصيات العامة وممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومدراء الشركات.وتأتي النسخة الجديدة من معرض عالم السيارات بعد انقطاع دام 13 عاما، ليقدم لجمهور العملاء الذين يبحثون عن أحدث خيارات السيارات تجربة مميزة وفريدة عبر إتاحة العديد من خيارات السيارات الحديثة بمواصفات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء، إلى جانب توفير الخدمات الأخرى التي يحتاجونها لاقتناء السيارة تحت سقف واحد.وفي هذا الصدد، قال مؤسس شركة زون المنظمة لمعرض عالم السيارات، عبدالرحمن ساجر، إن المعرض دشن فعالياته أمس على أرض المعارض في منطقة مشرف، وتمتد خدماته على 3 قاعات رئيسية توفر تجربة ممتعة للعملاء، إذ يمكنهم مطالعة السيارات المعروضة في القاعات 5 و6 و7.وأضاف ساجر، إن المعرض عاد مجددا بعد انقطاع لمدة 13 عاما، وستستمر فعالياته لمدة 6 أيام بدأت من تاريخ 26 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، إذ يشارك نحو 28 علامة تجارية من السيارات توفر أحدث السيارات وفق خيارات متنوعة تلبي تطلعات كل شرائح العملاء.ولفت ساجر إلى ان المعرض سيشهد إطلاق أحدث موديلات سيارات لعام 2024، إذ يأتي توقيته متناسبا مع موسم بدء الدراسة ليوفر للعملاء من الأهالي والطلبة خيارات الشراء مع عودة المدارس والجامعات.وذكر ساجر أنه حرصا من معرض عالم السيارات على تقديم خدمات متكاملة للعملاء، فقد تم توفير خيارات تمويل الشراء عبر مشاركة مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات التمويل من البنوك والشركات، إذ يشارك في المعرض 5 بنوك محلية، كما وفر أيضا خيارات التأمين بأنواعها للعملاء من خلال مشاركة 3 شركات تأمين متخصصة.وأكد ساجر أن معرض عالم السيارات راعى أيضا احتياجات العملاء ممن يرغبون في إضافات جديدة لسياراتهم مثل الحماية والاكسسوارات وغيرها وهو ما وفره من خلال مشاركة نحو 18 شركة مختصة بخدمات السيارات.وأشار إلى أن المعرض لم يغفل الجانب الترفيهي وخصوصا للأطفال من أجل توفير تجربة غير مسبوقة للعملاء، إذ وفر العديد من علامات المطاعم لتقدم خدماتها للزوار، إلى جانب مشاركة «كيدزانيا» للترفيه عن الأطفال، ناهيك عن توفير السيارات الكلاسيكية التي تجذب الكثير من محبيها.