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بوبيان 45 فائزا من حاملي بطاقات فيزا الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق

9/26/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بالتزامن مع اختتام حملته الصيفية، أعلن بنك بوبيان عن أسماء الفائزين من حاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية والدفع المسبق بـ 3 ملايين ميل من الخطوط الجوية الكويتية، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لتعزيز مستوى خدماته ومنتجاته المدعومة بأفضل العروض والمزايا الحصرية.
وقد أتاحت الحملة للعملاء من مستخدمي بطاقات فيزا الائتمانية والدفع المسبق الحصول على فرصة لدخول السحب مقابل مشترياتهم داخل وخارج الكويت، وتضمن السحب 3 فائزين بـ 300.000 ميل لكل منهم، و3 فائزين بـ 120.000 ميل لكل منهم، و24 فائزا بـ 60.000 ميل لكل فائز، وذلك لحاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية، أما بالنسبة لحاملي بطاقات الدفع المسبق، فقد فاز 15 عميلا بـ 20.000 ميل.
وبهذه المناسبة، قالت مدير أول - إدارة البطاقات سارة الملا: «نختتم بنجاح حملة أميال السفر التي استمرت خلال الصيف ولمدة 3 أشهر تضمنت 3 سحوبات وفوز 45 عميلا».
وأضافت ان «الحملة تأتي في إطار التزام بنك بوبيان على مكافأة عملائه وطرح المزيد من الحملات والعروض الحصرية لضمان حصولهم على فرص متنوعة للدخول في السحوبات في خطوة تعزز حرصنا على مشاركة أكبر عدد من عملائنا ومنحهم فرصا أكثر للفوز بجوائز استثنائية تلبي احتياجاتهم».
وأوضحت ان الحملة استهدفت تطوير تجربة العملاء والاستمتاع بالمزايا الحصرية المتوافرة، مشيرة إلى أن جميع العملاء من حاملي بطاقات بوبيان فيزا الائتمانية والدفع المسبق قد تأهلوا لدخول السحب بعد التسجيل في الحملة من خلال المساعد الرقمي «مساعد» أو الموقع الإلكتروني والحصول على فرصة واحدة لكل 50 دينارا داخل الكويت، وفرصتين لكل 50 دينارا يتم إنفاقها في الخارج او خلال التسوق عبر الإنترنت.

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