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الخليج يتيح سداد المصروفات الدراسية بالتقسيط

9/26/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده لتوفير خدمات متميزة، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، يتيح بنك الخليج لعملائه سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم على مدى 12 شهرا ومن دون فوائد، من خلال خدمة Easy Pay، والتي يوفرها لجميع حاملي بطاقاته الائتمانية، بهدف تسهيل عملية سداد المشتريات عالية القيمة.
ويمكن للعميل أيضا طلب الاستفادة من تلك الخدمة عند التسوق باستخدام بطاقات بنك الخليج الائتمانية، من كل المحلات والمؤسسات المشاركة بمبلغ 50 دينارا أو أكثر لكل عملية، وذلك من خلال طلب تحويل العملية عبر خدمة Easy Pay، وكذلك يمكن للعميل عند التسوق محليا أو دوليا بمبلغ 150 دينارا أو أكثر لكل عملية، حيث يتلقى العميل رسالة نصية من البنك بالعمليات المؤهلة للاستفادة من الخدمة ليتم تحويلها إلى خاصية Easy Pay.
وفي هذا الإطار، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي «انطلاقا من مساعي بنك الخليج المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، يعمل بنك الخليج على مواكبة تطلعات عملائه وتلبية متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».
وأشار تقي إلى أن بنك الخليج حريص على المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقسيط مصروفاتهم الدراسية على مدار 12 شهرا من دون فوائد أو رسوم إضافية للمعاملة.
وبين أن خدمة Easy Pay، ضمن حزمة كبيرة من الخدمات المصرفية المتطورة التي يوفرها البنك، في إطار خطة التحول الرقمي التي تتواصل بنجاح، في إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل وتوفير أحدث الخدمات لعملائه.
ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر للعملاء من حاملي بطاقاته الائتمانية أفضل برنامج نقاط في الكويت، يمكنهم من استبدالها بتذاكر طيران، دون تقيدهم بشركة طيران معينة، والإقامة الفندقية في أكثر من 300 ألف فندق حول العالم، والحصول على عروض سفر خاصة، علما أن النقاط على العمليات الشرائية خارج الكويت تكون أكثر من الداخل، لافتا إلى أن النقاط توفر للعميل فرصة لتحقيق عوائد مجزية حال الدفع من خلال البطاقات الائتمانية.

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