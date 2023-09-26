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KIB الاول من أكتوبر آخر موعد لدخول السحب الشهري

9/26/2023 11:02:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أن 1 أكتوبر هو آخر موعد لفتح حساب الدروازة والإيداع فيه لدخول السحب الشهري لشهر نوفمبر للحصول على فرصة ربح بجوائز بقيمة 20000 دينار لـ 11 رابحا، مشجعا كل عملائه الحاليين والمحتملين على فتح أو إيداع المزيد في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر نوفمبر الذي سيتم تنظيمه بحضور ممثلين عن KIB ووزارة التجارة والصناعة.
وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات والتحول الرقمي والابتكار علي الصانع «نشجع الجميع على المبادرة بفتح أو الإيداع في حساب الدروازة لزيادة فرصهم في سحب شهر نوفمبر، حيث يتم احتساب فرصة واحدة مقابل كل 1 دينار يتم شهرا كاملا في الحساب، وتحتسب الفرصة حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب. كما نود أن نذكر عملاءنا بأن فرصهم بالربح في السحب على الجوائز يزداد بزيادة الإيداعات. أما بالنسبة لعملائنا المستقبليين فنحن ندعوهم لفتح حساب الدروازة من خلال زيارة الفروع أو من خلال تطبيق KIB والاستفادة من أفضل حساب جوائز في الكويت.
كما أشار علي الصانع إلى مواصلة KIB التزامه بتلبية توقعات عملائه، وذلك من خلال عروض الجوائز المصممة خصيصا لهم، وتوفير منتجات مصرفية مبتكرة، إلى جانب إطلاق الحملات الفريدة من نوعها والتي تعتبر قيمة مضافة إلى أسلوب حياتهم، تماشيا مع شعار KIB الأساسي «بنك للحياة».
ويعلن البنك أسماء الفائزين في السحب الشهري على موقعه الإلكتروني وفي قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الصحف الرسمية، ويتم إيداع الجوائز النقدية في حسابات «الدروازة» لكل عميل رابح خلال يومي عمل من تاريخ الإعلان.

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