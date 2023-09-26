ضرار الغانم 640 مليون جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري مع بريطانيا

MENAFN - Al-Anbaa) أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار يوسف الغانم أن بريطانيا تعتبر إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 640 مليون جنيه استرليني عام 2021.

وأشار خلال لقائه صباح أمس بالوفد الاقتصادي البريطاني الذي يزور الكويت حاليا برئاسة سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس، ومشاركة د.أوال فوسيني - مدير قطاع الحلال في مجلس تنمية الزراعة والبستنة في المملكة المتحدة (AHDB)، أشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

وناقش الغانم مع الوفد البريطاني سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد اللقاء عرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات وخصوصا في قطاع اللحوم، مشيدا في ذات الوقت بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت والمملكة المتحدة خصوصا على المستوى الاقتصادي، مؤكدا على الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لزيادة حجم التعاون الاقتصادي.

من جانبها، أعربت سعادة السفيرة البريطانية بليندا لويس، عن سعادتها بالتعاون القائم بين الطرفين، وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب البريطاني للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، موضحة أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو عرض بعض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في بريطانيا.

من جانب آخر، عبرت د.ريم الفليج - رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عن امتنانها للغرفة وللسفارة البريطانية على دعوتها لحضور هذا اللقاء، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لضمان سلامة الأغذية المتداولة محليا وتلك المستوردة من الخارج، والتأكيد على مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية المعتمدة الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.

بعد ذلك قامت فضة الرشيدي من إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة بتقديم عرض حول المتطلبات والاشتراطات لشهادة الحلال التي تفرضها الكويت على اللحوم والمواد الغذائية المستوردة.