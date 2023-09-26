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المطوع وربة يعلن أسماء الفائزين في سحب السنبلة الأسبوعي

9/26/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة - البنك الأفضل في الخدمات المصرفية لقطاع الشركات والخدمات المصرفية لقطاع الاستثمار في الكويت - أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: فوز صلاح الشمري، ونواف حمد عبدالعزيز المطوع، وهيام عبدالله الحاج ذيب، وبدر نصر الله سيد عبدالوهاب، ومعصومة بدر الناصر، وعبير جمعة سالم راشد، وراشد خالد جعيلان العويهان، ومحمد عبدالله جمعة الفهد، ومشاري حسين راضي الحمدان، وعمشة نزال الرشيد المعصب.
وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد أحمد محمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دنانير لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، على أن يمضي على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».

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