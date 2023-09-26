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Ooredoo تستعد لإطلاق Iphone 15 في حدث ضخم

9/26/2023 11:02:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد طول انتظار، أعلنت شركة Apple عن إطلاقها أحدث جهاز iPhone 15 الجديد والذي يصل إلى الكويت قريبا فيما ينتظره الآلاف بكل شوق.
وكعادتها في كل عام، تحتفل شركة الاتصالات الرائدة في الكويت Ooredoo بإطلاق الجهاز الجديد في احتفال هو الأضخم في الكويت. ومن المتوقع أن يكون احتفال «iPhone 15 الجهاز اللي ناطرينه» الأكبر من نوعه في مجال التكنولوجيا في الكويت. وتقيم الشركة هذا الاحتفال يوم 28 سبتمبر 2023، ويعتبر إحدى كبرى الفعاليات التكنولوجية في الكويت التي ينتظرها الجميع، حيث سيقدم للحضور تجربة استثنائية بالفعل، حيث سيحظى عشاق التكنولوجيا والألعاب ومحبو المأكولات المتنوعة والموسيقى بتجربة متنوعة لا تنسى. بالنسبة لعشاق التكنولوجيا، سيكون هذا الحدث مناسبة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والابتكارات التقنية.
أما بالنسبة لمحبي الألعاب فسيجد عشاق الألعاب ما يناسبهم أيضا، حيث ستشمل الفعاليات ألعابا للتحدي وألعابا مسلية لكل من الهواة والمحترفين.
وبالإضافة إلى ذلك كل سيشهد الزوار أروع العروض الموسيقية المباشرة والمأكولات المتنوعة، فيما سيستمتع عشاق الطعام بألذ أنواع الأطعمة المقدمة من مجموعة واسعة من المطاعم عبر محطات متنوعة. ولإضافة المزيد إلى أجواء الحدث المميزة، سيتخلل الاحتفال عروض موسيقية مباشرة بمشاركة الفنان الكويتي الشهير عبدالعزيز لويس.
بالنسبة لعشاق iPhone، ستكون أبرز اللحظات خلال هذا الحدث هي فرصتهم الحصرية للحصول على iPhone 15، حيث سيبدأ الحماس عند الساعة 8:00 مساء فيما سينتظر العملاء بفارغ الصبر دورهم لامتلاك هذا الجهاز المنتظر، وسيتوج هذا الانتظار بلحظة إصدار الأجهزة عند منتصف الليل. إضافة إلى ذلك، يمكن للحضور الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض المميزة التي تقدمها Ooredoo، حيث سيحظى العملاء الذين يسجلون مبكرا بأولوية للحصول على أفضل العروض.
من خلال مزيجه الرائع من التكنولوجيا المتقدمة والألعاب المثيرة والمأكولات الشهية والموسيقى المتنوعة، من المتوقع أن يجذب حدث إطلاق iPhone 15 جمهورا كبيرا. ومن المتوقع أن يكون واحدا من أبرز الفعاليات في الكويت هذا العام، مما يضمن للجميع ليلة لا تنسى.

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