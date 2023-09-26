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الوطني يدشن أكاديمية الوطني للتكنولوجيا

9/26/2023 11:02:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، لذلك يولي أهمية كبيرة لتوفير أفضل البرامج التدريبية التي تواكب المعايير العالمية وأكثرها تطورا للشباب الكويتي حديثي التخرج، وفي هذا الإطار استقبل البنك الدفعة الأولى من برنامج «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا».
وتعد «أكاديمية الوطني للتكنولوجيا» أول أكاديمية في الكويت للتكنولوجيا الرقمية وأنظمة البيانات، وتتضمن برنامجا تدريبيا احترافيا يهدف إلى تدريب المواهب الكويتية الشابة وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي وهي تشكل أحد أفرع «أكاديمية الوطني» التي تأسست في عام 2008 وشهدت خلال هذه السنوات تخريج نحو 28 دفعة تضم أكثر من 190 خريجا. وحضر حفل استقبال المتدربين الجدد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبداللطيف الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ورئيس العمليات لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد الخرافي، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي.
ويمتد البرنامج التدريبي للأكاديمية على مدار 6 أشهر، حتى مارس من العام المقبل، يخضع خلاله 10 متدربين لبرنامج مكثف يتضمن مهارات تقنية للتطور في العمل المصرفي مثل التكنولوجيا المالية وتحليل البيانات والأخلاقيات في مجال التكنولوجيا والأمن الإلكتروني وأساسيات المدفوعات الرقمية والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة وأساسيات التدوين والتمويل لغير المتخصصين في مجال المالية.
وبجانب المهارات التقنية، سيركز البرنامج على تطوير المهارات الشخصية أيضا مثل العمل الجماعي وبناء الفريق وتخطيط الأعمال وتحليلها وتحقيق النتائج ومهارات الكتابة وتلبية توقعات العملاء والتركيز على العملاء ومهارات العرض والإنتاجية في مكان العمل وأخلاقيات العمل والمبادئ والقيم والتعلم والبحث وإدارة المشاريع والتغيير وتجارب العملاء.
وخضع اختيار المرشحين للأكاديمية لشروط وقواعد صارمة منها أن يكونوا خريجين جامعيين كويتيين بمعدل تراكمي مرتفع، وحاصلين على شهادة جامعية في نظم المعلومات الإدارية، وأمن المعلومات، وعلوم البيانات، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة أو ممن لديهم خبرة عملية بحد أقصى 4 سنوات من الحاصلين على درجة علمية في أحد التخصصات المذكورة.
وبهذه المناسبة، قالت نجلاء الصقر مديرة إدارة المواهب والتطوير في بنك الكويت الوطني: «نحن فخورون بتدشين أكاديمية الوطني للتكنولوجيا، حيث تتماشى هذه المبادرة مع الطلب المتزايد على المهارات والمواهب الرقمية، فمن خلال الأكاديمية نهدف إلى تنمية الجيل القادم من المهنيين الذين سيقودون الابتكار والتقدم التكنولوجي داخل البنك».
وأشارت إلى أن الأكاديمية تعكس رؤية البنك واهتمامه بالمتطلبات المتسارعة للعصر الرقمي ومدى إدراكه لتنمية ورعاية المواهب من ذوي المهارات العالية في مجالات مثل نظم وأمن المعلومات، وعلوم البيانات والكمبيوتر.
وأضافت الصقر أن البنك يفخر بالتزامه الراسخ تجاه الابتكار وهو ما يؤكده الإعلان عن هذه الأكاديمية التي تشكل علامة بارزة في مواصلة هذا الالتزام الذي يدعم الكوادر الكويتية ويرعى جيلا جديدا من المواهب الرقمية.
من جانبها، قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي، إن خطوة تدشين الأكاديمية واختيارها لأفضل الكفاءات الشابة في مجالات التقنية والرقمنة، يأتي انسجاما مع استراتيجية إدارة استقطاب المواهب التابعة للموارد البشرية للمجموعة الرامية إلى جذب أفضل المواهب لدعم مسيرة النمو الرقمي المتسارع التي ينفذها البنك.
وأضافت الكوهجي أن الأكاديمية تعمل على حصول الخريجين الجدد والأفراد ذوي الخبرة في المجالات التقنية على فرص تدريب وتطوير عالية المستوى والمساهمة بشكل فعال في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية والتكنولوجية، ودفع الكويت إلى آفاق جديدة على صعيد الابتكارات المصرفية.
ويوفر بنك الكويت الوطني برامج التدريب للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم للعمل المصرفي، وذلك انطلاقا من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه الشباب.
ويواصل بنك الكويت الوطني تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي إضافة إلى كون البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين كما يعد أكثر مؤسسات القطاع الخاص جذبا للمواهب والكفاءات الكويتية بالإضافة إلى كونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية.

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