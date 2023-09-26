ديليفرو تطلق خريطة الأطباق المفضلة في الكويت

(MENAFN
- Deliveroo) أعلنت ديليفرو، الشركة الرائدة في دعم قطاع المطاعم المحلية، عن إطلاق خريطتها للأطباق الأكثر طلبًا في كل منطقة من مناطق الكويت. وتهدف الخريطة أيضا إلى تسليط الضوء على الأطباق المفضلة لعشاق الطعام المحليين وتشجيع الجميع على التعرف على الأكثر شعبية في مناطقهم.
وانطلاقا من فهم الشركة العميق للسوق المحلية، تأخذ خريطة ديليفرو للأطباق المفضلة عملاءها في جولة غذائية عبر مناطق الكويت، والتي تغطي كلاً من مشرف، قرطبة، السالمية، شرق، عبد الله المبارك والجهراء وغيرها العديد.
وكجزء من حملتها، تكشف ديليفرو عن الأطباق الأكثر شعبية في كل منطقة من خلال خريطة الكويت التي تسلط الضوء على الأطعمة الأكثر طلبًا. ففي عبدالله المبارك، يتصدر الطبق الكويتي المحلي “مجبوس الدجاج” قائمة الأطباق المفضلة، في حين أن الدجاج المقلي هو الطبق المفضل لسكان العارضية.
بينما يحب سكان السالمية الحلويات ويفضلون البراوني إلى جانب حلويات أخرى، في حين يفضل سكان الرميثية العصائر الطازجة. أما فيما يتعلق بالسندويشات، تُعد الشاورما المحلية هي الخيار الأفضل في محافظة الجهراء، بينما يتُوق سكان الجابرية إلى تناول السلطات على أنواعها. ويظل الكافيين الخيار المفضل في منطقة كيفان مع مشروب القهوة المثلجة المحبب لدى السكان، بينما يقاوم عشاق الطعام الحرارة في منطقة العديلية بأطباق الأساي المنعشة.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأطباق الموجودة في خريطة الوجبات المفضلة متوفرة على تطبيق ديليفرو. وتعمل ديليفرو، الحائزة على جوائز في قطاع التوصيل، على ربط آلاف المطاعم بالعملاء في جميع أنحاء الكويت، الذين يعتمدون عليها لتوصيل وجباتهم المفضلة بشكل موثوق.
وحيال هذا الشأن، قالت سهام الحسيني، المدير العام لشركة ديليفرو الكويت وقطر: "تفتخر شركة ديليفرو بكونها إحدى الشركات الرائدة في السوق والتي تسهل تجربة الأطعمة الرائعة والمأكولات الجديدة الموجودة بالقرب من العميل، مما يساعد العملاء على اكتشاف عالم من المأكولات المحلية. ولا يخفى على أحد أن الكويت لديها عدد كبير من المطاعم الأكثر إبداعا ولذة في المنطقة، ونحن فخورون بانتشار هذه المطاعم حول البلاد بشكل كبير، وبقدرتنا على تسهيل وصولها للعملاء من خلال تطبيق ديليفرو."
سواء كنت مقيمًا في الكويت أو زائرًا، فإن خريطة الأطباق من ديليفرو هي بمثابة جواز سفر العميل إلى مغامرة طعام لا تُنسى.
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