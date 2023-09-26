المؤشر نيكاي ينخفض 0.90 % في بداية التعاملات في طوكيو

المؤشر نيكاي ينخفض 0.90 % في بداية التعاملات في طوكيو
التاريخ
9/26/2023 10:00:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
هبط نيكاي 0.90 بالمئة إلى 32023.37 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2356.05 نقطة.
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