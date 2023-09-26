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المؤشر نيكاي ينخفض 0.90 % في بداية التعاملات في طوكيو

9/26/2023 10:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

هبط نيكاي 0.90 بالمئة إلى 32023.37 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.67 بالمئة إلى 2356.05 نقطة.


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