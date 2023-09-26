حمدان بن محمد: دبي تقدم نموذجاً فريداً في تبني التقنيات المستقبلية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة.

كما قام سموه بتكريم الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك دولي، و53 متحدثاً من كبار المسؤولين والباحثين والخبراء المعنيين ومطوري التقنيات الحديثة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وأكثر من 40 عارضاً يمثلون العديد من الشركات الرائدة، يعرضون أحدث التقنيات في مجال التنقل الذكي المستدام.







وكان في استقبال سموه لدى وصوله مركز دبي التجاري العالمي، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في تدوينة عبر حسابه في منصة ((X)) أمس: ((شهدت اليوم افتتاح مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة وكرمنا الفائزين في تحدي دبي العالمي بحضور 2000 مشارك دولي و53 متحدثاً وأكثر من 40 شركة عارضة.. دبي تقدم اليوم نموذجاً فريداً في تبني التقنيات المستقبلية ونتطلع لتحقيق الريادة العالمية في مجال التنقل الذكي المستدام)).

جهود







وشاهد سمو ولي عهد دبي والحضور فيلماً عن مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والمنطقة، ويأتي تنظيمه في إطار جهود الهيئة لدعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

عقب ذلك، ألقى سام روجرز، المعروف بالرجل الطائر، وهو مصمم رئيس ورائد اختبارات في شركة غرافيتي إندستريز: (Gravity Industries)، كلمة المتحدث الرئيس في المؤتمر، استعرض فيها مستقبل التنقل باستخدام البدلة النفاثة: (Gravity Jet Suit)، التي هي أسرع جيت باك في العالم، وصنعت باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال روجرز: نشرنا تجربة بدلة الجيت باك في مختلف دول العالم، وبدأ المسعفون الطبيون باستخدامها في الوصول إلى المرضى، باعتبارها وسيلة مستقبلية لتنقّل السكان، مشيراً إلى أن الجهود الحالية تنصب على تصنيع وتطوير المزيد من البدلات النفاثة، وتوظيف التكنولوجيا لتصنيع بدلات نفاثة ذات الدفع العالي، وبدلات نفاثة كهربائية.

وأضاف: نسعى للتوسع في استخدام البدلات النفاثة في جميع أنحاء العالم، وتنظيم سباق للبدلات النفاثة في مدن حول العالم بينها مدينة دبي.







تحدي دبي

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور فيلماً قصيراً عن تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي تبلغ مجموع جوائزه مليونين و300 ألف دولار، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130 % لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175 % لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وقد تأهلت خمس شركات عالمية للمنافسة في المرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، وخمس جامعات في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.







واستعرض الفيلم الاختبارات التي أجريت على الشركات الرائدة في موقع جرى تجهيزه مسبقاً بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، في منطقة واحة دبي للسيليكون، وفقاً لمتطلبات السلامة، وشملت الاختبارات السلامة المرورية، ونضج التكنولوجيا ذاتية القيادة، المستخدمة في الحافلات وراحة المستخدمين، إضافة إلى مصداقية الجهة، ورؤيتها المستقبلية، ودرجة الابتكار والمهارات، والخبرات ذات الصلة، وكذلك البعد التجاري لقابلية التشغيل والقيمة المضافة.

تكريم الفائزين

وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، حيث فازت شركة كينغ لونغ من الصين، بالمركز الأول في فئة الشركات الرائدة، وحصلت على مليون دولار، وذلك عن حافلة ذاتية القيادة، يبلغ طولها ستة أمتار، وتصل سرعتها القصوى إلى 69 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ12 راكباً في الرحلة الواحدة، وتتميز الحافلة بوجود 27 كاميرا، وأجهزة استشعار، ويمكن شحن بطاريتها بالكامل في 120 دقيقة.

وفازت شركة كينغ لونغ بالمركز الأول، بعد اجتياز الحافلة لعدة اختبارات، جرت وفقاً لخمسة معايير رئيسة هي الخطة التشغيلية، والأمان والسلامة، والاستدامة والطاقة، وتجربة الركاب، والتعامل مع مستخدمي الطريق، حيث اجتازت الحافلة 20 اختباراً، مثل تغيير المسار اضطرارياً، والقيادة عبر الدوار مع وجود حواجز، وتجاوز مركبة معطلة وسط الطريق.

وحصلت شركة برايت درايف من جمهورية مصر، على المركز الثاني، وحصلت على 750 ألف دولار، وذلك عن حافلة ذاتية القيادة، طولها ستة أمتار، وسرعتها القصوى 69 كيلومتراً في الساعة، وتتسع لـ15 راكباً في الرحلة الواحدة، وتنفرد بوجود 16 كاميرا وأجهزة استشعار، ويمكن شحنها بالكامل في 180 دقيقة، ونجحت الحافلة في اجتياز الاختبارات التي شملت الرجوع إلى الخلف، وتقاطع المشاة مع ضعف الرؤية، والاندماج في حركة المرور.

المؤسسات الأكاديمية

كذلك، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين في فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، حيث فازت جامعة هاريوت وات (دبي)، بالمركز الأول، وحصلت على 200 ألف دولار.

وشاركت الجامعة بفكرة تجربة الركاب في مركبة ذاتية القيادة من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي (VR)، الذي يظهر خصائص حافلة، يتمتع فيها الركاب بالسلامة والراحة، إضافة إلى خصائص جديدة تتعلق بالتطبيق الذكي لهيئة الطرق والمواصلات، وكذلك مشاركتها بطريقة تخطيط الرحلات لمستخدمي الحافلات من خلال الحوار مع برنامج الذكاء الاصطناعي (Chatbot).







وحلّت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا (أبوظبي)، في المركز الثاني، وحصلت على 100 ألف دولار، وذلك عن فكرة تجربة المتعامل في حافلات ذاتية القيادة من خلال تطوير مساعد بشري افتراضي يتميز بالقدرة على التجاوب مع الركاب والرد على استفساراتهم، مثل وجهة الحافلة، وعدد الركاب في الحافلة، ودرجة الحرارة داخل وخارج الحافلة. وكرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشركاء الاستراتيجيين.

والشركات الراعية لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، وأعضاء لجنة التحكيم العالمية برئاسة الدكتور ستيفن شلادوفير الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، ورئيس لجنة تحكيم تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، ثم افتتح سموه المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه أكثر من 40 شركة متخصصة في وسائل التنقل ذاتية القيادة.

منصة

وتوقف سموه عند منصة شركة جنرال موتورز كروز الأمريكية، واطلع على مركبات (بولت Bolt وأوريجن Origin) ذاتية القيادة المخصصة للتنقل المشترك، حيث سيشهد العام الجاري تشغيل 5 مركبات كروز ذاتية القيادة، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

حضر الافتتاح والتكريم عدد من أصحاب المعالي الوزراء ومديري الدوائر الحكومية في دبي.

مؤتمر التنقل

ويُعد مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة منصة عالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، تجمع الخبراء وأبرز المتخصصين من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات والباحثين والأكاديميين، لتبادل الأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في الابتكار والتكنولوجيا الخاصة بالمركبات المتصلة وذاتية القيادة، ويهدف إلى تعزيز الدور الريادي لحكومة دبي في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودفع عجلة التطوير بما يحقق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، واستقطاب الخبرات في مجال التنقل ذاتي القيادة في دبي، ونشر الوعي المجتمعي الخاص بالتقنيات الحديثة والمستقبلية للمواصلات، وتحديد مدى تأثيرها في القطاع الاستثماري واستراتيجيات التنقل المختلفة.

((كينغ لونغ)) و((برايت درايف)) تفوزان بجائزة الشركات الرائدة في التحدي

جامعتا ((خليفة)) و((هاريوت)) تفوزان بجائزة المؤسسات الأكاديمية المحلية

2.3 مليون دولار مجموع جوائز تحدي دبي العالمي للتنقل الذاتي