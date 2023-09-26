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محمد بن راشد: في ذكرى مولد نبينا نجدد محبته وطاعته

9/26/2023 10:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بذكرى مولد خير البشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة ((X)): ((تحل علينا ذكرى مولد خير البشر الذي أضاء مولده مشارق الأرض ومغاربها وأضاء النور الذي جاء به قلوب البشر وقلوبنا وأضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين. نجدد في ذكرى مولد نبينا محبته ونجدد طاعته ونجدد قيم الرحمة والخير التي جاء بها للعالمين ونهنئ الأمة الإسلامية بهذه الذكرى العطرة ونصلي عليه اليوم وكل يوم عدد خلق ربنا وزنة عرشه ومداد كلماته.. آمين)). قيم نبوية وبارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر، وقال سموه في تغريدة عبر ((X)): ((نبارك للشعوب العربية والإسلامية ذكرى ميلاد خير البشر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة وخاتم النبيين من خير للبشر كل البشر وما أرساه من قيم أضاءت الأرض نوراً)). خير وسلام وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال سموه في تدوينة عبر ((X)): ((نحتفي بسيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم ونستذكر القيم الإنسانية السامية التي أرساها في دعوته، ونهنئ الشعوب العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ونسأل الله أن يجعلها ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء ونعزز عبرها مبادئ التسامح والسلام)). سموه: أضاءت سيرته ومنهجه الطريق لنا ولأمته إلى يوم الدين
حمدان بن محمد: نستذكر في ذكرى مولده الشريف ما حمله نبي الرحمة من خير للبشر وما أرساه من قيم أضاءت الأرض مكتوم بن محمد: ذكرى مباركة تتجلى فيها معاني الخير والإخاء ونعزز عبرها التسامح والسلام

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