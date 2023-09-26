بلينكن يعلن تعليق جزء من المساعدات الأمريكية للغابون بعد الانقلاب العسكري

بلينكن يعلن تعليق جزء من المساعدات الأمريكية للغابون بعد الانقلاب العسكري
التاريخ
9/26/2023 10:00:12 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة قرّرت تعليق جزء من مساعداتها المخصّصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي.
وقال بلينكن في بيان إنّ "الحكومة الأميركية تعلّق جزءاً من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييماً للتدخّل اللادستوري الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".
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