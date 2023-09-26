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هيلاري كلينتون تتهكّم على بوتين بعد توسّع حلف شمال الأطلسي: وا أسفاه فلاديمير. أنت جلبت ذلك لنفسك

9/26/2023 10:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تهكّمت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الثلاثاء على خصمها القديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية توسّع حلف شمال الأطلسي منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية.

وعلى هامش مؤتمر لإزاحة الستار عن لوحة البورتريه الرسمية لها في وزارة الخارجية، قالت كلينتون بتهكّم "وا أسفاه فلاديمير. أنت جلبت ذلك لنفسك".

وتابعت "لقد كانت نقطة خلافية. ولطالما قلنا إنّ أحداً ليس مجبراً على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى قرار السويد وفنلندا الانضمام إلى التكتل الدفاعي.

وسعت ستوكهولم وهلسنكي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما بدأت الحرب في أوكرانيا
التي كانت قد حاولت دون جدوى الانضواء في التكتل الذي تربط أعضاءه اتفاقية دفاع مشترك.

واعتبر بوتين أنّ تقرّب أوكرانيا من حلف شمال الأطلسي هو من الأسباب التي أدّت إلى الحرب مما استدعى دعماً غربياً قوياً لكييف بما في ذلك تسليح بمليارات الدولارات.

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