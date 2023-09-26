فيدان ينقذ علم تركيا (فيديو)

MENAFN - Khaberni) خبرني - تتبعت الكاميرات حركته وهو ينحني لالتقاط العلم التركي ويسلمه لحارسه قبل أن يعتدل مجددا ويستكمل الصور البروتوكولية للاجتماع.

إنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ الذي قوبل بموجة من الاستحسان والتقدير على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر لقطة في نيويورك جعلته يتصدر الاهتمام بين مواطنيه الأتراك بشكل خاص.

وأظهر مقطع فيديو نشره إعلام تركي رسمي فيدان وهو يقف إلى جانب وزراء خارجية دول مجموعة "ميكتا"، وذلك خلال اجتماع غير رسمي عقد في نيويورك، وفق ما ذكرته الخارجية التركية عبر حسابها بموقع إكس (تويتر سابقا).

وفيما كانت كاميرات المصورين تلتقط صورة تذكارية للاجتماع، غاب فيدان فجأة عن الكادر، وتبعته الكاميرات وهو ينحني ليلتقط العلم التركي ويسلمه لحارسه.

وقوبلت اللقطة بإشادة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، فيما تناقلتها وسائل الإعلام الرسمية المحلية بإسهاب.

وتأسست مجموعة "ميكتا" في 25 سبتمبر/ أيلول 2013، وتضم تركيا والمكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ويواصل الوزير التركي إجراء مباحثات ولقاءات ثنائية وعلى مستوى التكتلات في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

"عادة أردوغانية" لا يعتبر فيدان أول مسؤول تركي يقوم بهذه الحركة، فالرئيس رجب طيب أردوغان يكاد لا يفتأ يكرر هذه اللقطة التي باتت شبيهة بالتقليد لديه.

فلطالما بادر أردوغان برفع العلم التركي من على الأرض، ويضعه بجيبه في إشارة واضحة إلى القداسة والأهمية التي يحظى بها علم الدولة عنده.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، اتجه أردوغان ليقف مكان علم تركيا الملصق على الأرض وانحنى ورفعه ووضعه في جيبه، وذلك عقب انتهاء قمة مجموعة دول العشرين المنعقدة حينها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وحدثت اللقطة بالتحديد أثناء توافد الرؤساء والقادة لالتقاط بعض الصور التذكارية الجماعية، في مشهد شبيه حد التطابق بما قام به فيدان.

وبعدها بعام، انحنى أردوغان مرة أخرى لالتقاط العلمين التركي والتركماني الموضوعين أرضا ليضعهما في جيبه، وذلك خلال حفل رسمي انتظم“عشق آباد” عاصمة تركمانستان، لاستقباله.