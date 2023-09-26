المشرعون يحذرون من اتجاه أمريكا للإغلاق الحكومي

حذر نواب في الكونغرس الأمريكي من تحول احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية على نحو متزايد إلى يقين، وذلك في ظل تضاؤل الآمال بشأن التوصل إلى حل وسط في اللحظات الأخيرة للموقف المتأزم الراهن بسبب الميزانية في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وقال نواب ينتمون إلى كلٍ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في تصريحات أدلوا بها الأحد الماضي أن الوقت المتبقي لإبرام صفقة تمر سريعاً قبل حلول الأول من أكتوبر المُقبل، وهو الوقت المُقرّر أن ينتهي فيه التمويل الحالي للعمليات الاتحادية.

ومن شأن حدوث إغلاق أن يُجبر آلاف العاملين الفيدراليين على البقاء في منازلهم، وأن يُصيب قطاعات واسعة من الحكومة الأمريكية بالشلل على نحو قد يُلحق الضرر بآلاف الأسر والشركات، وكذلك بالاقتصاد الأمريكي.

وتأتي الأزمة الأحدث المُتعلقة بالميزانية في واشنطن بعد بضعة أشهر فقط من نجاح الكونجرس والبيت الأبيض بالكاد في تجنب تخلف أكثر تدميراً عن سداد الدين الأمريكي، إلا أن الاتفاق المؤيّد من الحزبين الذي أبُرِم آنذاك بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكيفين مكارثي، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، لم يُرضِ الجمهوريين المتشددين وحلفاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذين يحولون الآن دون التوصل إلى أي حل وسط مالي جديد. وخلال الأيام الأخيرة، طرح مكارثي تمديداً لمدة 45 يوماً للتمويل الحكومي، بُغية منح المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنفاق للعام المالي المُقبل، إلا أن خطته تواجه مقاومة شديدة.

وقال توني جونزاليس، النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، في تصريحات أدلى بها لشبكة ((سي بي إس))، الأحد الماضي: ((لا أود أن أرى إغلاقاً، ولكن لا يساورني شك أن البلاد متوجهة صوب إغلاق، ويتعين على الجميع أن يستعد لذلك)).

بدورها، حذرت أيضاً النائبة الديمقراطية عن ولاية ((كاليفورنيا))، ماكسين ووترز، والتي تترأس نواب حزبها في ((لجنة الخدمات المالية)) بمجلس النواب، أن الإغلاق يلوح في الأفق. وقالت ووترز في تصريحات أدلت بها لمحطة ((إم إس إن بي سي)) الإخبارية: ((إن الحزب الجمهوري في حالة اضطراب كامل. يبدو الأمر فوضوياً. يجثو رئيس مجلس النواب على ركبتيه متوسلاً، إلا أنه ليست له سلطة)).

وحذر بايدن ليلة السبت من إمكانية أن يؤدي الإغلاق إلى المخاطرة بالإنفاق العسكري، الأمن الغذائي، برامج التعليم في الطفولة المبكرة، والأبحاث المتعلقة بالسرطان. وقال بايدن في حفل عشاء أقامته كُتلة النواب السود بالكونغرس: ((يُعد تمويل الحكومة واحداً من أهم المسؤوليات الأساسية المُخوّلة إلى الكونجرس. ولقد حان الوقت للنواب الجمهوريون كي يقوموا بالوظيفة التي انتخبتهم أمريكا من أجل أدائها. فلنفعل ذلك)).

لقد استفاد الديمقراطيون سياسياً في الماضي من الأزمات المالية وأزمات الميزانية الناجمة عن عناد الجمهوريين، إلا أن الموقف المُتأزم الراهن يأتي في وقت تُلاحق فيها معدلات الرضا المنخفضة من جانب الأمريكيين بايدن، وخاصةً بسبب أدائه الاقتصادي، الأمر الذي يُلقي بظلال من الشك على نجاحه في مسعاه الرامي إلى إعادة انتخابه لمدة ثانية.

وحذّر بيت بوتجيج، وزير النقل الأمريكي، من إمكانية أن يواجه البيت الأبيض تداعيات سياسية في حالة حدوث إغلاق مطول.

وقال بوتجيج في تصريحات أدلى بها لشبكة ((إن بي سي)) يوم الأحد: ((يتمثل الأمر الأكثر إحباطاً بالطبع في أن الرئيس والإدارة يضطلعان بمسؤولية التيقن من استمرارية البلد في النجاح، بغض النظر عمّا يفعله الكونجرس)). وعلى الرغم من خفوت الأمل في التوصل إلى اتفاقية قبل حلول الأول من أكتوبر المقبل، إلا أنه لا زالت ثمّة فرصة لتدخل لحل الأزمة، إما من خلال اتفاق بين أعضاء البرلمان المعتدلين سياسياً في كلٍ من الحزبين بمجلس النواب، أو من خلال صفقة يُبرمها قادة مجلس الشيوخ، والتي من شأنها زيادة الضغط على أعضاء مجلس النواب لقبول حل وسط.