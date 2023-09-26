«المشرق» يؤكد التزامه بمعيار «صفر انبعاثات»

أكد بنك المشرق التزامه بمعيار ((صفر انبعاثات))، حيث أبرم شراكة مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) للالتزام بمعيارها المعتمد لصافي الانبعاثات الصفرية؛ أحد أهم المعايير المرموقة للاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية لدى الشركات.

وبهذه الخطوة، يبدأ المشرق رحلة تشمل 5 مراحل على مساره نحو الالتزام بمعيار صافي الانبعاثات الصفرية المعتمد لدى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم. وستشهد هذه الرحلة تعاوناً وثيقاً بين المشرق وبين المبادرة لتحديد أهدافه الخاصة في الحدّ من الانبعاث الكربونية وتطويرها.

وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: ((في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ممارساتنا والتزامنا بالاستدامة، أدركنا الحاجة إلى وضع معاييرنا الخاصة بالانبعاثات الكربونية والمعتمدة لدى الشركات في معالجة التغيّر المناخي. ونحن ملتزمون للغاية بالمساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والتوعية بأهميتها لدى الشركات في جميع أنحاء المنطقة)). وقال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: ((نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية)).