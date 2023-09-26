«المشرق» يؤكد التزامه بمعيار «صفر انبعاثات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد بنك المشرق التزامه بمعيار ((صفر انبعاثات))، حيث أبرم شراكة مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi) للالتزام بمعيارها المعتمد لصافي الانبعاثات الصفرية؛ أحد أهم المعايير المرموقة للاستدامة والحدّ من الانبعاثات الكربونية لدى الشركات.
وبهذه الخطوة، يبدأ المشرق رحلة تشمل 5 مراحل على مساره نحو الالتزام بمعيار صافي الانبعاثات الصفرية المعتمد لدى مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم. وستشهد هذه الرحلة تعاوناً وثيقاً بين المشرق وبين المبادرة لتحديد أهدافه الخاصة في الحدّ من الانبعاث الكربونية وتطويرها.
وقال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: ((في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ممارساتنا والتزامنا بالاستدامة، أدركنا الحاجة إلى وضع معاييرنا الخاصة بالانبعاثات الكربونية والمعتمدة لدى الشركات في معالجة التغيّر المناخي. ونحن ملتزمون للغاية بالمساهمة في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، والتوعية بأهميتها لدى الشركات في جميع أنحاء المنطقة)). وقال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: ((نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية البيئية)).
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