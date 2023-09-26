«عزيزي» تطلق مشروعاً عقارياً بدبي الجنوب

تعلن شركة عزيزي للتطوير العقاري، اليوم، عن إطلاق مشروع عقاري كبير في دبي الجنوب على مساحة 15 مليون قدم مربعة، بإجمالي مساحة تتجاوز 24 مليون قدم مربعة، وتعتزم الإعلان عن تفاصيله في ((كوكا كولا أرينا)) بمنطقة سيتي ووك.

وانتهت الشركة من بناء أحدث مركز للخبرة لها من طابقين بمساحة 43 ألف قدم مربع في 35 يوماً فقط. ويقع المركز الكبير في منطقة الجولف المرموقة المرشحة للنمو في دبي الجنوب، وتم تشييده ليكون جزءاً من المشروع العقاري الكبير.

وطورت عزيزي المركز بالكامل بارتفاعه البالغ 12 متراً، والمغطى بواجهة زجاجية، ويمتاز بسقف بانورامي مذهل، وقاعة تتسع لأكثر من 30 شخصاً، وصالة طعام يمكنها استيعاب ما يزيد على 150 زائراً، وأرضيات رخامية فخمة في جميع أنحاء المركز.

يضاف إلى ذلك المساحات المفتوحة الشاسعة، والمكاتب الفسيحة ذات المخططات المفتوحة، فضلاً عن عدد هائل من نقاط الاتصال المبتكرة والمدعومة بأحدث التقنيات.

ومن خلال نشر نماذج مصغرة فائقة التطور لمجمع عزيزي الجديد، راعى المطور عند بناء المركز راحة زواره ليكون ملائماً لاحتياجاتهم، من خلال توفير بيئة مثالية لهم للتعرف على المزايا الرائعة العديدة التي يمتاز بها المشروع الجديد، وضمان تقديم أفضل مستويات الفهم لخصائصه المتميزة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: ((لقد قمنا بتصميم وبناء مركز الخبرة الجديد لتوفير بيئة قادرة على نقل المعرفة لإطلاع الزوار والعملاء المهتمين على مستوى الرقيّ والابتكار التكنولوجي الذي سنشهده قريباً، لاسيما وأن المركز يعدّ تجسيداً للمجمع الراقي الذي سيتم الكشف عنه قريباً، ولم ندخر أي جهد لضمان رفاهية زواره.

ونرى أنه من المهم جداً استمتاع جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم العملاء وشركاء القنوات وغيرهم، بالوقت الذي يقضونه داخل هذا المركز المذهل)).

وأضاف: ((لقد استغرقت دورة التطوير 35 يوماً، وغطت كل شيء، بدءاً من صياغة المفهوم وحتى عمليات البناء والتشطيبات عالية الجودة. ويعكس مركز الخبرة الجديد والمذهل الجيل التالي من مشاريعنا الطموحة، ويجسد بشكل مثالي جهودنا الدؤوبة للدخول في عصر جديد من جودة البناء. إننا نوجه كل طاقتنا الآن نحو ضمان أعلى مستويات الجودة)).

وتتمتع قطعة الأرض المزمع تطويرها بموقع استراتيجي في قلب المنطقة المرشحة للنمو في الإمارة، حيث تتوسع المدينة بسرعة نحو الجنوب، كما تقع بجوار إعمار الجنوب وعلى طريق الإمارات (E611) الذي يربط كافة إمارات الدولة معاً، مع توفير نقاط مؤدية إلى الطرق السريعة الرئيسية الأخرى في دبي. وتعد القطعة ذاتها من بين أفضل الأراضي اتصالاً في الجزء الجنوبي من الإمارة.