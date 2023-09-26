بدء تنفيذ 157 مشروعاً عقارياً جديداً في دبي منذ مطلع 2023

ارتفع الطلب على عقارات دبي خلال الشهور الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة بفضل تهافت المستثمرين الدوليين على شراء عقارات في الإمارة، بالتزامن مع تنامي الطلب من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي حفز شركات التطوير العقاري على إطلاق العديد من مشاريع التطوير الجديدة لتلبية الطلب.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن إجمالي عدد مشاريع التطوير العقاري الجديدة التي بدأ تنفيذها في دبي منذ مطلع العام الجاري تضاعف إلى 157 مشروعاً بتكلفة إنشائية بلغت قيمتها 43.4 مليار درهم. وتتضمن هذه المشاريع 60470 وحدة، تشمل 50293 شقة سكنية ووحدة فندقية وتجارية، إضافة إلى 10177 فيلا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة باقي المناطق من حيث عدد المشاريع التي انطلقت العمليات الإنشائية بها خلال العام الجاري، حيث سجلت 27 مشروعاً، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ10 مشاريع، وجاءت منطقة البرشاء جنوب الثالثة في المرتبة الثالثة بـ8 مشاريع، تلتها في المرتبة الرابعة منطقة البرشاء جنوب الخامسة بـ7 مشاريع، وتشاركت في المرتبة الخامسة عدة مناطق، شهد كل منها إطلاق 6 مشاريع عقارية، شملت مدينة المطار ونخلة جميرا ومرسى دبي والخيران الأولى ووادي الصفا 5 ومنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. أما المترتبة السادسة فتشاركت فيها عدة مناطق، شهد كل منها 5 مشاريع عقارية، وهي جبل علي الأولى والثنية الخامسة والحبية السادسة والمركاض واليلايس 2.

وسجلت 15 منطقة عقوداً إنشائية لمشاريع جديدة تفوق قيمة كل منها عدة مليارات، تصدرتها منطقة الخليج التجاري، التي سجلت انطلاق بناء مشاريع بتكلفة إنشائية بلغت 4 مليارات درهم، لتحتل بذلك المركز الأول بين باقي المناطق من حيث قيمة العقود الإنشائية للمشاريع التي بدأ بناؤها خلال العام الجاري، وحلت منطقة مرسى دبي ثانياً بـ3.7 مليارات درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بـ2.9 مليار درهم.

وحلت منطقة المطار رابعاً بـ2.8 مليار درهم، ثم منطقة الخيران الأولى خامساً بـ2.7 مليارات درهم، بينما جاءت نخلة جبل علي سادساً، حيث شهدت انطلاق أعمال بناء مجمعين للفلل بقيمة إنشائية بلغت 2.2 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتصنيف المناطق من حيث عدد الشقق السكنية والوحدات الفندقية والتجارية ضمن المشاريع التي بدأ إنشاؤها خلال العام الجاري، جاءت أولاً منطقة الخيران الأولى بـ13070 شقة ووحدة تجارية وفندقية، تلتها منطقة البرشاء الرابعة جنوب بـ6943 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وحلت منطقة الخليج التجاري ثالثاً بـ3875 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وجاءت منطقة مرسى دبي رابعاً بـ3342 شقة ووحدة تجارية وفندقية، وحلت منطقة الثنية الخامسة في المرتبة الخامسة بـ2500 شقة ووحدة تجارية وفندقية.