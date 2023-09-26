إطلاق «فلوريا ريزيدنس» في أرجان بدبي

أطلقت شركة مشرق إيليت للتطوير، مشروع ((فلوريا ريزيدنس))، في منطقة أرجان، الذي صممه أحد كبار المستشارين الهندسيين في دبي ((EmSquare Engineering Consultants))، مع خطة لتسليم المشروع في الربع الأول من عام 2025.

وقال كامران محمد، الرئيس التنفيذي لشركة مشرق إيليت للتطوير، إن ((سوق العقارات في دبي مزدهرة، وهدفنا هو تزويد السكان بأسلوب الحياة الذي يرغبون فيه من خلال هذا المشروع. لقد أولينا اهتماماً دقيقاً لكل التفاصيل، من تصميم غرف النوم والحمامات إلى المظهر الخارجي والداخلي للمشروع، ووسائل الراحة، والروح المستدامة. وتجسد الإقامة في ((فلوريا ريزيدنس)) جوهر الملاذ الهادئ)). وأضاف محمد: ((بدأت رحلة التطوير لدينا قبل وقت طويل من الإطلاق، لأننا كنا ملتزمين بتقديم ما طالب به عملاء دبي المميزون بدقة. لدينا مشاريع أكثر إثارة مخطط لها لهذا العام وما بعده)).

ويتمتع ((فلوريا ريزيدنس)) بموقع استراتيجي، حيث يوفر وصولاً سهلاً إلى الوجهات الرئيسية في دبي، بما في ذلك مول الإمارات، ودبي هيلز مول، والقرية العالمية، وبرج العرب الأيقوني، وكلها في غضون 15 إلى 20 دقيقة بالسيارة.

ويتكون المشروع من 206 وحدات سكنية، بما في ذلك شقق استوديو وشقق من غرفة واحدة وغرفتي نوم، كل منها مصمم بدقة لتعزيز تجربة المعيشة العامة.