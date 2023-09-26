500 شركة تشارك في «الشرق الأوسط للساعات» بإكسبو الشارقة اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ 52 من ((معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات)) الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من اليوم إلى الأحد المقبل، وسط مشاركة أكثر 500 شركة عالمية ومحلية متخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية، إلى جانب نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية.

ويقدم المشاركون في هذه النسخة من المعرض تصاميم حصرية لموسمي الخريف والشتاء 2023 - 2024 على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، إلى جانب عرض استثنائي لأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم تحت سقف واحد، ووسط مشاركة أسماء محلية وعالمية كبيرة في هذا القطاع.

ويعد المعرض منصة لدعم صناعة الذهب والمجوهرات على مستوى الدولة والمنطقة، ويتيح للعارضين مساحة فريدة لعقد الصفقات وبناء الشراكات، وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة، والتعرف على مستجدات قطاع الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لزواره لإمكانية الشراء المباشر.

وينظر الخبراء إلى ((معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات)) بصفته واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين، وتبادل الخبرات والآراء في هذا القطاع، والكشف عن أحدث اتجاهات التصاميم في الأسواق الأهم عالمياً ضمن هذه الصناعة، حيث تحظى النسخة 52 بمشاركات من دول عدة.