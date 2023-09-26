«مانشن غلوبال»: دبي من أشهر وجهات التقاعد عالمياً

أكد موقع ((مانشن غلوبال)) في تقرير مطوّل بتقنية الـ((كروس ميديا)) نجاح دبي في التحول إلى واحدة من أشهر وجهات المتقاعدين من جميع أنحاء العالم.

وقال ماكسيميليان ستام، رئيس مكتب إنجل آند فولكرز الخاصّ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: ((نشهد عدداً متزايداً من المتقاعدين يستقرون في دبي)).

وأضاف: ((ساهمت الإجراءات التي تم اتخّاذها في اللوائح الحكومية في حصول السُكّان على تأشيرات وإقامات ذهبية طويلة الأجل، مما يسهل على المتقاعدين البقاء في المدينة لأطول فترة ممكنة)).

وتابع: ((تُعدّ أشعة الشمس في الإمارات على مدار العام واحدة من أهم عوامل الجذب فيها، مما يجعلها وجهة مغرية لأولئك الذين يريدون الهروب من فصول الشتاء الباردة الموجودة في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة وأوروبا)).

وأشار ستام إلى أنَّ ((دبي تُقدّم مجموعة واسعة من الخيارات للأنشطة الترفيهية الخارجية والداخلية، فضلاً عن مشهد الطعام الغني والحياة الليلية الجذابة والتسوق الفاخر، ومن المقاهي الفخمة على الأسطح إلى المطاعم العصرية الحائزة على نجمة ميشلان، توفر المدينة حقاً مشهداً اجتماعياً نابضاً بالحياة يلبي جميع الأذواق)).

البنية التحتية الحديثة

وقال هوني ديلمي الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبي إنترناشيونال ريالتي في دبي ((إن السلامة والرعاية الصحية ذات المستوى العالمي، وأفضل وسائل الراحة وسهولة الوصول ليس فقط داخل المدينة، ولكن من حيث الاتصال بالمطار، ليست سوى بعض الأسباب التي تجعل دبي نقطة جذب مرغوبة)).

وأكد في حديثه خلال التقرير على أنَّ ((دبي توفر نوعية حياة مريحة للمتقاعدين والراحة بنقرة زر واحدة على هاتفك - سواء كان ذلك طلب البقالة أو جدولة اختبارات الدم السنوية)).

وأردف: ((إن اهتمام دبي بالأمن والسلامة معروف عالمياً، مما يجعل دبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم؛ جنباً إلى جنب مع مجتمع الوافدين الآخذ في التوسع، والذي يعزز الشعور بالانتماء ويجعلها وجهة جذابة للمتقاعدين الذين يبحثون عن صحبة وشبكة داعمة)).

عقارات دبي

وبحسب التقرير، فإنَّ ((دبي تقدم مجموعة واسعة من خيارات السكن، من الشقق الراقية إلى الفيلات الفاخرة والقصور الفخمة))، وهذا ما أكّده ستام الذي أوضح أنَّ ((المتقاعدين الذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من المدينة، عادة ما يختارون العقارات المطلة على الشاطئ وفيلات بها حمامات سباحة خاصة في مجتمعات راقية بها وسائل راحة فاخرة)).

وواصل: ((عادةً ما يعيش المتقاعدون الذين يبحثون عن تجارب معيشية فاخرة في نخلة جميرا، وعقارات جميرا للجولف، ومرسى دبي، ودبي هيلز، ووسط مدينة دبي، حيث توفِّر هذه المواقع مناظر خلابة، وإمكانية الوصول إلى وسائل الراحة ذات المستوى العالمي والأنشطة الترفيهية المتنوعة)).

في السياق ذاته، يشير ديلمي إلى أنَّ ((الأحياء الجذابة الأخرى تشمل البراري، بسبب بيئتها الهادئة والخضراء)).

أماكن الترفيه

وذكر التقرير أنَّ طقس دبي في الشتاء، يبلغ متوسط الحرارة فيه 23 درجة مئوية؛ ولكن في الصيف يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 40 درجة أو أكثر، ورغم ذلك، تتمتع المدينة بمجموعة من الأنشطة الخارجية التي يمكن للمقيمين الاستمتاع بها على مدار العام، مع تغيير أوقات التسلية وفقًا للموسم.

وختم تقرير ((مانشن غلوبال)) بالقول: ((دبي تعد أيضاً من بين أفضل الوجهات في العالم لأولئك الذين يستمتعون بالتسوق، تستضيف المدينة مهرجاناً للتسوق كل شتاء، يتميز بخصومات في العديد من مراكز التسوق والمحلات، بالإضافة إلى وسائل الترفيه اليومية بما في ذلك الحفلات الموسيقية وعروض الأزياء وعروض الألعاب النارية والأنشطة والفعاليات المناسبة للعائلة)).