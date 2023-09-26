مجلس إدارة صندوق النقد العربي يستعرض سبل دعم الأعضاء في وجه التحديات

ينعقد غداً الخميس الاجتماع الدوري الثامن بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، حيث يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023.

كما يتضمن الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات، وذلك في إطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.

ومن بين الموضوعات التي سيستعرضها المجلس في مجال نشاط الإقراض، ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ اجتماعه الأخير في يونيو 2023، استجابة لطلبات القروض الجديدة المقدمة من بعض الدول العربية الأعضاء، ضمن الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي لدوله الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية.

كما تتضمن الموضوعات المرتبطة بأنشطة الإقراض المعروضة على المجلس، التقارير المتعلقة بسير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها.

كذلك، يتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس استعراض تطورات نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، منذ الاجتماع السابق للمجلس، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق، إلى جانب الإحاطة بالدراسات، وأوراق العمل، والتقارير، والكُتيبات التعريفية الموجهة لزيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية والنقدية والمالية لدى النشء العربي، التي أعدها وأصدرها الصندوق.

كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

وستُعرَض على المجلس أنشطة صندوق النقد في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار منصة ((بُنى)) للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات .