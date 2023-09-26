1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.7 مليار درهم؛ إذ شهدت الدائرة أمس تسجيل 330 مبايعة بقيمة 947.37 مليون درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 419.97 مليون درهم، و271 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 527.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، وتلتها مبايعة بقيمة 40.3 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وتلتها مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63.7 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 19.59 مليون درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11.5 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مرسى دبي أهم المبايعات.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 9.35 ملايين درهم.

وسجلت الرهون 709.73 ملايين درهم منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 540.8 مليون درهم و98 رهن فلل وشقق بقيمة 168.94 مليون درهم، أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة 508 ملايين درهم ورهن بمنطقة مدينة المطار بقيمة 25.76 مليون درهم. وتم تسجيل 45 هبة بقيمة 76.27 مليون درهم أهمها في منطقة نخلة جميرا بقيمة 16.97 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 15.51 مليوناً.