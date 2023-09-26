مركز دبي المالي يستضيف أول نسخة من منتدى الاستدامة المستقبلية

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر المقبل، في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، والذي ستتوجه إليه أنظار العالم إلى دبي باعتبارها منصة رائدة لدفع عجلة الحِراك المناخي العالمي.

ومن المُقرر أن يجتذب المنتدى أكثر من 1000 من رواد القطاع، بمن فيهم أكثر من 50 متحدثاً يمثلون 30 دولة، وسيناقش المنتدى على مدار يومين آفاق قيادة القطاع المالي لجهود التصدي لتغير المناخ، وتعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد مستدام، ومواءمة الجهود المبذولة في هذا المجال مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، تُقدر التكلفة اللازمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ما بين 3.3 و4.5 تريليونات دولار سنوياً، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سوق الديون المستدامة، والتي تحقق نمواً بوتيرة مُتسارعة مدفوعاً بالطلب القوي من جانب المستثمرين وارتفاع التوقعات بشأن إيفاء الحكومات والمنظمات بالتزاماتها على صعيد الاستدامة.

تمويل مستدام

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز ((إنوفيشن هب)) في مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا أن نرحب بأكثر من 1000 من القادة العالميين في النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية في دبي، حيث سيركز المنتدى على حشد التمويل المستدام وتعزيز أطر الابتكار من خلال استقطاب روّاد القطاع والمستثمرين وشركات التكنولوجيا وصنّاع السياسات، والمساهمة في توجيه تدفقات الاستثمار بين شمال العالم وجنوبه بما يخدم تسريع العمل المناخي. تتمثل مهمتنا في قيادة جهود التغيير، وتعزيز أطر التعاون، وضمان تبوؤ القطاع المالي مرتبة الصدارة في تبنيه للممارسات المستدامة.

انتقال

وتدعم أجندة المنتدى خطة مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) المكونة من 4 ركائز والتي تتمحور حول: تسريع تحقيق انتقال منظّم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وتفعيل جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وتعزيز أطر الاحتواء عبر منظومة عمل المؤتمر.

وإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي سيلقيها كل من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ ستضم مجموعة المتحدثين كوكبة من القادة البارزين، بما في ذلك جلسات حوارية مع معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وكوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا، إضافة إلى الدكتورة عائشة النعيمي، مديرة إدارة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ وأمل لارهليد، شريك الاستدامة في برايس ووترهاوس كوبرز. فيما سيتحدث بالنيابة عن قطاع الشركات كل من فلورنس بولت، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى ((مجموعة شلهوب))؛ وراجيش جارج، المدير المالي في مجموعة ((لاندمارك)) وكبير مسؤولي الاستدامة فيها.

حماية البيئة

ويشكل المنتدى منبراً رئيسياً لمناقشة موضوع حماية البيئة والاستثمار الخاص بحضور كوكبة مميزة من المتحدثين تشمل غِوى نكت – المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وليلى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة - الصندوق العالمي للطبيعة؛ والدكتور أديب مبدر الرئيس التنفيذي لشركة ((ايميكول))؛ وساتيا إس تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)؛ ومات براون، الرئيس التنفيذي للاستدامة، إكسبو سيتي دبي؛ وتوماس بوس، رئيس وحدة الكربون في نيوم وشيفام كيشور، كبير المستشارين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتضم قائمة ممثلي القطاع المالي في المنتدى نادر البستكي، العضو المنتدب في ((صندوق حي دبي للمستقبل))؛ وسهيل بن طراف، رئيس العمليات للمجموعة في بنك أبوظبي الأول؛ وفيجايبال باينز، كبير مسؤولي الاستدامة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وسيمون تومسون، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد بانكر؛ وشارجيل بشير، الرئيس التنفيذي للاستدامة في بنك أبوظبي الأول؛ ونمير خان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمؤسس لجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس شركة ((فيلز)).

ممارسات

وسيسلط منتدى الاستدامة المستقبلية الضوء أيضاً على الممارسات المستدامة التي تتبناها الإمارات لا سيما في مجال المنظومة المالية.