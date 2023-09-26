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«غرفة أبوظبي» تؤكد دعمها لـمؤتمر «أديبك»

9/26/2023 7:37:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بالمشاركة كداعم رئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) منذ انطلاقته الأولى في عام 1984، باعتباره الحدث الاستراتيجي الأبرز دولياً، وأصبح خلال ما يقارب 40 عاماً من مسيرته الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

ولفت إلى أن إجمالي الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز والمسجلة بالغرفة، شهد ارتفاعاً بلغ أكثر من 10 آلاف شركة. كما وصل عدد الأعضاء الجدد في القطاع بنهاية أغسطس الماضي أكثر من 500 شركة، بزيادة 10 % عن 2018.

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