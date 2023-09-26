«غرفة أبوظبي» تؤكد دعمها لـمؤتمر «أديبك»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد عبدالله المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التزام الغرفة بالمشاركة كداعم رئيسي لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) منذ انطلاقته الأولى في عام 1984، باعتباره الحدث الاستراتيجي الأبرز دولياً، وأصبح خلال ما يقارب 40 عاماً من مسيرته الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.
ولفت إلى أن إجمالي الشركات العاملة بقطاع النفط والغاز والمسجلة بالغرفة، شهد ارتفاعاً بلغ أكثر من 10 آلاف شركة. كما وصل عدد الأعضاء الجدد في القطاع بنهاية أغسطس الماضي أكثر من 500 شركة، بزيادة 10 % عن 2018.
MENAFN26092023000110011019ID1107147983
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.