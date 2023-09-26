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«غلفتينر» تعزز علاقاتها بوكلاء الشحن جنوبي الصين

9/26/2023 7:37:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت شركة ((غلفتينر))، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، والمزوّد للحلول اللوجستية وسلسلة التوريد المتخصصة، فعالية مهمة التقت فيها أهم التجار الرئيسين ووكلاء الشحن في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، مؤكدة رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية بمجتمع الشحن البحري في المنطقة.

حضر الاجتماع وكلاء شحن من ((جمعية شنتشن الدولية لوكلاء الشحن)) و((شبكة تشينغداو اللوجستية))، فتم تعريفهم بعروض القيمة التي توفرها شركة ((غلفتينر)) في محطات الحاويات الرئيسة التابعة لها في الإمارات الشمالية، وهي محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.

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