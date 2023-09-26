«غلفتينر» تعزز علاقاتها بوكلاء الشحن جنوبي الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت شركة ((غلفتينر))، المشغّل الإقليمي للموانئ والمحطات، والمزوّد للحلول اللوجستية وسلسلة التوريد المتخصصة، فعالية مهمة التقت فيها أهم التجار الرئيسين ووكلاء الشحن في مدينة شنتشن بجنوبي الصين، مؤكدة رغبتها في تعزيز العلاقات التجارية واللوجستية بمجتمع الشحن البحري في المنطقة.
حضر الاجتماع وكلاء شحن من ((جمعية شنتشن الدولية لوكلاء الشحن)) و((شبكة تشينغداو اللوجستية))، فتم تعريفهم بعروض القيمة التي توفرها شركة ((غلفتينر)) في محطات الحاويات الرئيسة التابعة لها في الإمارات الشمالية، وهي محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان.
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