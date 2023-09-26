«يوتيرا» تستثمر 20 مليون دولار بمشروع للأسمدة في رأس الخيمة

أعلنت شركة يوتيرا الشرق الأوسط والمتخصصة في الصناعات الزراعية استثمار 20 مليون دولار (73.5 مليون درهم) في بناء وتطوير أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة لإنتاج الأسمدة العضوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتنتمي شركة يوتيرا إلى مجموعة يونيباكس الاستثمارية المتعددة الجنسية، واستحوذت الشركة أخيراً على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 33 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية بغرض إنشاء محيط حيوي مستدام في المنطقة، وتخطط الشركة لإنتاج أسمدة عضوية بمواصفات حيوية دقيقة تتميز بالكفاءة العالية للاستخدام الزراعي وإجراء البحوث العلمية لزراعة النباتات والفطريات ذات الأهمية الطبية، كما ستعمل الشركة على زراعة الفواكه والخضروات وثمار التوت في المزارع المغلقة والمفتوحة وتربية الحيوانات من أجل إنتاج المنتجات والمواد الغذائية العضوية.

وسيتم تطوير المنتجات التي تحمل علامة شركة يوتيرا التجارية دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية، ولن تحتوي عملية الإنتاج على إضافة المواد الكيميائية الضارة والكائنات المعدلة وراثياً لتشجيع استخدام مصادر الغذاء الطبيعية والصحية وللمحافظة على الصحة العامة وتقليل استنزاف موارد التربة المهمة.

وقال الدكتور أناتولي يونيتسكي، مالك مجموعة يونيباكس ومؤسس شركة يوتيرا: لعبت العديد من العوامل دوراً في اتخاذ الشركة لقرار تأسيس عملياتها في إمارة رأس الخيمة، ونود أن نعرب عن إعجابنا برؤية حكومة رأس الخيمة لتحويل الإمارة إلى وجهة رائدة إقليمياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما ساهم موقع الإمارة الاستراتيجي في مساعدتها على تقديم حلول لوجستية ممتازة علاوة على إطلاق مشروع شركة الاتحاد للقطارات والذي سيفتح آفاقاً جديدة من الإمكانيات، وأرغب أيضاً الإشادة بدعم فريق راكز طوال رحلة أعمالنا، بداية من إجراءات تسجيل المنشأة الجديدة واستحواذها ووصولاً إلى تسهيل إجراءات فتح حساب الشركة المصرفي وغيرها من الخدمات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: نحرص في راكز على دعم الابتكار والاستدامة في جميع جوانب الأعمال، حيث تتبع شركة يوتيرا النهج ذاته في الابتكار وتقديم الحلول بتطويرها للأسمدة العضوية لمواجهة التحديات البيئية في مجال الزراعة، وهو الأمر الذي يساهم في استدامة الزراعة في إمارة رأس الخيمة، كما يظهر هذا الأمر جلياً تزامناً مع التزامنا بعام الاستدامة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات لتتمكن من المساهمة في صنع مستقبل صديق للبيئة.