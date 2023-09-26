مؤشر سوق دبي يتماسك فوق 4150 نقطة

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((دبي الإسلامي))، في جلسة أمس، بسيولة قاربت 188.9 مليون درهم، بـ51 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 369.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم المصارف والعقار، وأغلق المؤشر عند 4154.11 نقطة، منخفضاً بـ0.67 %.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً سيولة جاوزت 91.6 مليون درهم في ختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 7.71 دراهم.

وقاد سهما ((شعاع كابيتال))، و((دبي التجاري)) ارتفاعات 13 سهماً في سوق دبي، وارتفعا 1.4 و1 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 4.4 %، وبنك السلام - البحرين 2.4 %، وسلامة 2.1 %، وسالك 0.62 %، والاتحاد العقارية 0.5 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو البيع في سوق دبي بصافٍ بيعي 24.6 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 98.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 123.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9813.31 نقطة، متراجعاً بـ0.24 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم مجموعة أرام 14.7 % بالحد الأقصى، وزاد رابكو للاستثمار 10.3 %، وجلفار 2.7 %، ورأس الخيمة العقارية 2.6 %، وبريسايت 1.7 %، وكيو القابضة 1.6 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 228 مليون درهم، وتلاه ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة قاربت 105.5 ملايين درهم، ثم ((ملتيبلاي)) جاذباً 102.8 مليون درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة قاربت 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.369 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 5.359 ملايين سهم عبر تنفيذ 8.21 آلاف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.565 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.868 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و697.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة السوق

1.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

تكافل الإمارات %3.2

إعمار العقارية %2.4

أمانات القابضة %1.9

سوق دبي المالي %1.8

الإمارات ريم للاستثمار %1.7

أي دي سي كوربوريشن %9.9

بالمز الرياضية %8.9

رأس الخيمة للأسمنت الأبيض %8.3

الشارقة للأسمنت %7.2

فودكو الوطنية %6.2