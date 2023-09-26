12.16 مليار دولار التداول العالمي عبر الإنترنت في 2028

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لمنصات التداول عبر الإنترنت من 9.32 مليارات دولار العام الماضي إلى 12.16 مليار دولار في 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.1 %. تبرز منطقة الشرق الأوسط كمركز تجاري رئيسي، ومن المتوقع أن تصل قيمة صناعة التداول عبر الإنترنت إلى تريليون دولار بحلول عام 2025. ويمكن أن تتجلى علامات هذا النمو من خلال وجود العلامات التجارية العالمية واتجاهات الصناعة في المنطقة.

على هامش معرض فوركس إكسبو دبي، أعلنت شركة Capitalise العاملة في مجال تحليل وأتمتة التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي و FOREX. الاسم التجاري لشركة Gain Global Markets Inc، عن إطلاق شراكة تتيح لعملاء FOREXعلى مستوى العالم تحليل وأتمتة عمليات التداول مجاناً وذلك استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصة مؤتمتة وذلك بحلول أكتوبر المقبل. تتوفر المنصة للعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية حالياً، ليتم إطلاقها للمتداولين في الشرق الأوسط.

وقالت ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس: ((نحن ملتزمون بتزويد عملائنا بالأدوات التي يحتاجونها لإضافة أقصى قيمة إلى تجربتهم في التداول. وتتيح لنا تقنية Capitalise.ai إضافة أتمتة سهلة الاستخدام إلى عمليات التداول الخاصة بعملائنا)).

ويضيف أمير شيوفيتش، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة: ((Capitalise يمكن توسيع نطاق حلول التداول المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لعملاء FOREXحول العالم)).