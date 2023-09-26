شراكة لسوق أبوظبي مع «بي إن واي ميلون» لتوسيع خدمات الحفظ

قام سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، بتعيين ((بي إن واي ميلون))؛ المؤسسة المصرفية الأكبر عالمياً لخدمات الحفظ الأمين، لدعم الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية من قبل الشركات العالمية.

وسيقوم البنك عبر هذا التعاون بدور حلقة الوصل بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤسسات إيداع الأوراق المالية الدولية ((ICSDs))، ليستفيد السوق بذلك من الحضور العالمي لبي إن واي ميلون. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية للعمل مع كيانات سوق رأس المال العالمية المعروفة دولياً لبناء حلول مبتكرة تساعد على تعزيز البنية التحتية للسوق وقدراته. ومن شأن هذا التعاون مع بي إن واي ميلون أن يخدم جهات الإصدار الدولية في إدراج أوراقها المالية إدراجاً مزدوجاً، لتبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسيعها إلى دول أخرى. وإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر للمستثمرين في السوق فرصاً استثمارية جديدة في الأسواق العالمية.

وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: تدعم شراكتنا مع بي إن واي ميلون، أكبر جهة حفظ في العالم، استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار في بنيتنا التحتية، والتي سوف توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من فرص النمو الفريدة وسنواصل استكشاف المزيد من مجالات التعاون التي تعزز مكانتنا سوقاً مالياً رائداً في المنطقة.