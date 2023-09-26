توقعات ببقاء أسعار الفائدة العالمية عند مستوياتها المرتفعة

شهد شهر سبتمبر الجاري تغيّراً في لهجة رسائل البنوك المركزية الأوروبية، التي قام معظمها بتثبيت أسعار الفائدة بعدما يقرب من عامين من الزيادات المتواصلة لأسعار الفائدة.

لكن على الرغم من المؤشرات بأن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها بالفعل، فإن استمرار مراوحة التضخم عند معدلات مرتفعة (والتي عززت معاناة المستهلكين والشركات في مختلف أنحاء العالم، وبشكل خاص في أوروبا والولايات المتحدة)، دفع البنوك المركزية إلى اعتماد نهج حذر في مقاربة مدى نجاحها في الانتصار على التضخم، وبالتالي تجنبت الالتزام بعدم إحداث زيادات جديدة في أسعار الفائدة.

ويقول كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ((آي إن جي)) الهولندي إن قرارات أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية الرئيسية هذا الشهر، أظهرت أن جميع هذه البنوك تتعامل مع نفس المعضلة الثلاثية المتمثلة في كيفية تحقيق التوازن بين تباطؤ الاقتصاديات، والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً للغاية، والتداعيات المتأخرة للزيادات غير المسبوقة في أسعار الفائدة))، وأضاف برزيسكي في حديث لشبكة سي إن بي سي، أن ((الموضوع المشترك الآخر هو بطبيعة الحال، أن أسعار الفائدة في جميع المناطق اقتربت بالفعل من الذروة، وهو ما يعقد هذه المعضلة)).

وأضاف إن ((الارتفاع الأخير في أسعار النفط يشكل صداعاً إضافياً، لأنه يؤدي إلى زيادة التضخم ويؤثر على النمو الاقتصادي، ويجعل اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في المستقبل أكثر صعوبة)).

معضلة البنوك المركزية

وجسد الانقسام الذي شهدته لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا في جلسة التقييم الأخيرة التي عقدتها اللجنة، والتي قررت خلالها تثبيت أسعار الفائدة، المعضلة التي تواجهها البنوك المركزية بشكل عام في هذا المجال. فقد قرر بنك إنجلترا إيقاف تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية عند 5.25 % بعد 14 زيادة فصلية متتالية، إذ صوت خمسة من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وأربعة لصالح رفع الفائدة بمقدار ربع مئوية، وربما نجم هذا التشتت في اتخاذ القرار بسبب قراءة التضخم الأقل من المتوقع لشهر أغسطس، والتي أظهرت بلوغ معدل التضخم على أساس سنوي 6.7 %، وهي أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 %، ولكنها أقل بشكل هامشي من التوقعات البالغة 7 %.

توقيت تخفيضات الفوائد

ونقلت ((شبكة سي إن بي سي)) عن بول ديلز، كبير الاقتصاديين في ((كابيتال إيكونوميكس)) بالمملكة المتحدة أن بنك إنجلترا، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير أيضاً في سبتمبر، يريد من الأسواق أن تؤمن بأن الفوائد قد تبقى مرتفعة على المدى الطويل.

وتتوقع شركة ((كابيتال إيكونوميكس)) أن يتم تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة في أواخر عام 2024 بمعدلات أسرع مما كان متوقعاً على نطاق واسع، في حين لا يتوقع الاقتصاديون في بنك ((إتش إس بي سي)) أي تخفيضات على مدى الـ 15 شهراً المقبلة.

رغم ذلك يعتقد سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في ((بانمور جوردون))، أنه من السابق لأوانه توقع توقيت أول خفض لسعر الفائدة، نظراً لعدم وجود ((معايير للتخفيف)).

وقام البنك الوطني السويسري في مراجعته الأخيرة بالتوقف عن زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2022، وقال في بيان إن ((التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الفصول الأخيرة ساهم في مقاومة الضغوط التضخمية المتبقية))، حيث بلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6 % في أغسطس، وهو معدل يقع ضمن النطاق الوطني المستهدف الذي يتراوح بين 0 و2 %.

وقال محافظ البنك المركزي السويسري توماس جوردان لشبكة ((سي إن بي سي))، إن ((الحرب ضد التضخم لم تنته بعد))، مضيفاً أن البنك المركزي السويسري سيواصل مراقبة الضغوط التضخمية، وشدد جوردان على أن هذا قد ينطوي على مزيد من التشديد في السياسة النقدية في ديسمبر.

ووصف المحللون سياسة البنك المركزي السويسري بأنها ((مازالت تميل إلى التشدد)) بالنظر إلى هذا الحذر المستمر بشأن التضخم، وعدم وجود إشارة إلى تخفيضات في الأفق خاصة في ظل الركود الاقتصادي في سويسرا في الربع الثاني، حيث يتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً 1 % لهذا العام.

الفائدة الأوروبية

وعلى العكس من ذلك، اتخذ البنك المركزي الأوروبي نهجاً متشدداً متشائماً في 14 سبتمبر، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، رغم أنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ربما وصلت إلى ذروتها.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: ((يرى مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تسهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستويات المستهدفة)).

تشير اتجاهات السوق إلى توقعات اقتصادية أكثر سلبية، ولهذا يتوقع بعض المحللين أن يضطر البنك المركزي الأوروبي بالتالي إلى البدء في تخفيض أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل.

وانخفض اليورو بـ1.7 % مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا الشهر، وهو أسوأ أداء له منذ فبراير الماضي، وجاء هذا الانخفاض على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى بشكل عام إلى دعم قيمة العملة. وفي شمال أوروبا، اختارت النرويج والسويد رفع أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، وألمحتا إلى أن المزيد من التشديد في السياسات المالية مستقبلاً.

وقال البنك المركزي السويدي بشكل منفصل إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية وإن السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من التشديد، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 %.

صعوبة القرار

ومع ذلك، يقول كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك ((آي إن جي))، إلى أن العوامل المزدوجة المتمثلة في الضغوط التضخمية وضعف النمو يمكن أن تولد نتائج مختلفة، نظراً لصعوبة اتخاذ البنوك المركزية للقرارات الخاصة بالسياسات النقدية في المستقبل.

ويضيف: ((قلق البنوك المركزية بشأن مصداقيتها ومخاوفها من توقعات التضخم (مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويدي)، قد ينتهي بها الأمر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة))، ما يرجح بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من المتوقع.