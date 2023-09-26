بتوجيهات حمدان بن محمد وإشراف مكتوم بن محمد.. دبي تخفّض دَيْنها العام إلى 25 % من ناتجها المحلي

أعلنت حكومة دبي عبر مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية خفض الدين العام لحكومة دبي بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري. وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق في عام ونصف عام من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وتنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة الأخطار المالية الحكومية.

خطة الخفض

وأوضح المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتمّ عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمّن 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية، و5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي بهذه المناسبة، أن السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مكّنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة.

وقال معاليه إن دعم القيادة الرشيدة مكّن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشروعات، وتحسين الإيرادات وتنويعها، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل، مضيفاً إن ذلك يسّر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.

تعزيز الثقة

من جانبه، قال راشد علي بن عبود الفلاسي، المدير التنفيذي لمكتب إدارة الدين العام، إن المكتب أطلق فور إنشائه برنامج استراتيجية استدامة الدين العام للسنوات 2022–2024، واستطاع عبره تنفيذ عدّة مبادرات شملت تعزيز كفاءة محفظة الدين العام، وتطوير السياسات المالية العامة، وتعزيز الثقة التي يوليها المستثمرون والمؤسسات المالية للمركز المالي للحكومة، بالحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفَافَة والموثوقيّة.

وأضاف الفلاسي: ((تَمثل أحد أهداف البرنامج، الذي تم تحقيقه نتيجة عمليات السداد هذه، في خفض مستوى الدين العام لضمان الاتساع الكافي للملاءة المالية الحكومية، إضافة إلى الاستعداد لتلبية المتطلبات التمويلية لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الحكومية، مثل خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، وقد خفّضت هذه الخطوة نسبة الدين العام لتصل إلى %25 فقط من مجمل الناتج المحلي للإمارة، ما يعد مستوىً آمناً ومنخفضاً، أخذاً في الحسبان أن مستويات السقف الآمن المستهدفة عالمياً تتراوح بين 40 و60 %)).

يُذكر أن مكتب إدارة الدين العام كان قد أسس في دائرة المالية في سنة 2022 بموجب القانون رقم (8) لسنة 2022 في شأن تنظيم الدين العام لحكومة دبي، والصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.