رئيس الحرس الوطني: الشهداء سطروا ملاحـم البـذل والفـداء في التلاحم مـع أشقائهم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضـرة صـاحب الجلالة الملك حمـد بـن عيسى آل خليفـة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية ومواساة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في استشهاد عددٍ من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
أعرب سموه في البرقية عن أحـر التـعـازي وصـادق المواساة لجلالة الملك المعظم في هـذا المصـاب الجـلـل باستشهاد ضابط وضابط صـف وإصـابة عـدد مـن رجـال قـوة دفـاع البحـرين البواسـل الـذين سطروا ملاحـم البـذل والفـداء في التلاحم مـع أشقائهم تلبيـة للواجـب المقـدس للـدفاع عـن الحـدود الجنوبية للمملكـة العربيـة السـعودية الشقيقة ضـمـن قـوات التحالف العربي المشاركة في عمليـات عاصفة الحـزم وإعـادة الأمـل داعيًا الله العلي القدير أن يتغمـدهم بواسـع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناتـه مـع الشـهداء والصديقين والأبـرار، وأن يلهم ذويهـم الصـبر والسلوان، وأن يمـن الله عـز وجـل بالشـفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في استشهاد عددٍ من رجال قوة دفاع البحرين البواسل في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وأعرب سموه في البرقية عن أحـر التـعـازي وصـادق المواساة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في هـذا المصـاب الجـلـل باستشهاد ضابط وفرد وإصـابة عـدد مـن رجـال قـوة دفـاع البحـرين البواسـل الـذين سطروا ملاحـم البـذل والفـداء في التلاحم مـع أشقائهم تلبيـة للواجـب المقـدس للـدفاع عـن الحـدود الجنوبية للمملكـة العربيـة السـعودية الشقيقة ضـمـن قـوات التحالف العربي المشاركة في عمليـات عاصفة الحـزم وإعـادة الأمـل داعيًا الله العلي القدير أن يتغمـدهم بواسـع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناتـه مـع الشـهداء والصديقين والأبـرار، وأن يلهم ذويهـم الصـبر والسلوان، وأن يمـن الله عـز وجـل بالشـفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
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