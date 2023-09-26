رئيس الحرس الوطني: الشهداء سطروا ملاحـم البـذل والفـداء في التلاحم مـع أشقائهم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أحـر‭ ‬التـعـازي‭ ‬وصـادق‭ ‬المواساة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬هـذا‭ ‬المصـاب‭ ‬الجـلـل‭ ‬باستشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وضابط‭ ‬صـف‭ ‬وإصـابة‭ ‬عـدد‭ ‬مـن‭ ‬رجـال‭ ‬قـوة‭ ‬دفـاع‭ ‬البحـرين‭ ‬البواسـل‭ ‬الـذين‭ ‬سطروا‭ ‬ملاحـم‭ ‬البـذل‭ ‬والفـداء‭ ‬في‭ ‬التلاحم‭ ‬مـع‭ ‬أشقائهم‭ ‬تلبيـة‭ ‬للواجـب‭ ‬المقـدس‭ ‬للـدفاع‭ ‬عـن‭ ‬الحـدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكـة‭ ‬العربيـة‭ ‬السـعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضـمـن‭ ‬قـوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليـات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحـزم‭ ‬وإعـادة‭ ‬الأمـل‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمـدهم‭ ‬بواسـع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناتـه‭ ‬مـع‭ ‬الشـهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبـرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهـم‭ ‬الصـبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمـن‭ ‬الله‭ ‬عـز‭ ‬وجـل‭ ‬بالشـفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أحـر‭ ‬التـعـازي‭ ‬وصـادق‭ ‬المواساة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬هـذا‭ ‬المصـاب‭ ‬الجـلـل‭ ‬باستشهاد‭ ‬ضابط‭ ‬وفرد‭ ‬وإصـابة‭ ‬عـدد‭ ‬مـن‭ ‬رجـال‭ ‬قـوة‭ ‬دفـاع‭ ‬البحـرين‭ ‬البواسـل‭ ‬الـذين‭ ‬سطروا‭ ‬ملاحـم‭ ‬البـذل‭ ‬والفـداء‭ ‬في‭ ‬التلاحم‭ ‬مـع‭ ‬أشقائهم‭ ‬تلبيـة‭ ‬للواجـب‭ ‬المقـدس‭ ‬للـدفاع‭ ‬عـن‭ ‬الحـدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكـة‭ ‬العربيـة‭ ‬السـعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضـمـن‭ ‬قـوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليـات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحـزم‭ ‬وإعـادة‭ ‬الأمـل‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمـدهم‭ ‬بواسـع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناتـه‭ ‬مـع‭ ‬الشـهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبـرار،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهـم‭ ‬الصـبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمـن‭ ‬الله‭ ‬عـز‭ ‬وجـل‭ ‬بالشـفاء‭ ‬العاجل‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭.‬

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