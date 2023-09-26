الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التعازي من مستشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة للمقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في استشهاد وإصابة عدد من رجال قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً سرعة الشفاء للذين تعرضوا لإصابات من رجال قوة دفاع البحرين جراء هذا الاعتداء الغادر.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، في استشهاد وإصابة عدد من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وأشار سموه إلى أن شهداء الواجب الوطني المقدس الذين سطروا أسمى صور التضحية والفداء والولاء في ساحة الشرف وميدان العزة والكرامة سيظلون على الدوام محل فخر واعتزاز في تاريخ ووجدان مملكة البحرين، داعياً الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، معرباً عن تمنياته سرعة الشفاء للمصابين من رجال قوة دفاع البحرين جراء هذا الاعتداء الغادر.
كلمات دالة
MENAFN26092023000055011008ID1107147959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.