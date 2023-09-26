الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان التعازي من مستشار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬الواجب‭ ‬التابعة‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬تأديتهم‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شهداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬المقدس‭ ‬الذين‭ ‬سطروا‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭ ‬والولاء‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الشرف‭ ‬وميدان‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة‭ ‬سيظلون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ووجدان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الشهداء‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬سرعة‭ ‬الشفاء‭ ‬للمصابين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الغادر‭.‬

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